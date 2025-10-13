Selección de Costa Rica vs. Nicaragua: Bajas confirmadas y dudas para el crucial duelo por la eliminatoria

Los volantes Ariel Arauz, de Nicaragua, y Celso Borges, de Costa Rica, son duda para el decisivo partido de este lunes 13 de octubre.

Las selecciones de Costa Rica y Nicaragua queman sus últimos cartuchos para el crucial partido de este lunes 13 de octubre, a las 8 p. m., correspondiente a la eliminatoria mundialista de la Concacaf, rumbo al Mundial del 2026.

Para ticos y pinoleros, la victoria es una obligación, por lo que tanto el técnico mexicano Miguel Piojo Herrera, al mando de la Tricolor, como el chileno Marco Antonio Fantasma Figueroa, quien dirige a los nicaragüenses, mueven sus cartas debido a las bajas que tendrán por sanciones y lesiones.

Para el duelo de este lunes, Herrera no podrá contar con el defensor Alexis Gamboa ni con el volante Orlando Galo, quienes fueron sancionados con un partido por acumulación de dos tarjetas amarillas. El estratega azteca no llamó a ningún jugador para suplir las ausencias de ambos futbolistas.

Por otra parte, es duda el volante Celso Borges, quien no se ha recuperado completamente de una lesión muscular. Borges se perdió los partidos ante Puntarenas FC, por el Torneo de Apertura 2025; Motagua de Honduras, por la Copa Centroamericana; y frente a Honduras, por la eliminatoria mundialista.

En el caso del Fantasma Figueroa, perdió a los mediocampistas Matías Belli, nacionalizado español, y Jacob Montes, de doble nacionalidad estadounidense-nicaragüense, por acumulación de tarjetas amarillas.

También quedaron desconvocados los defensores Melvin Hernández (Diriangén FC) y Steven Cáceres (Managua FC). A ellos se suman los “ticos” Cristian Reyes (Municipal Liberia) y Juan Luis Pérez (Club Sport Herediano), quienes tampoco se han podido recuperar de sus lesiones.

Por el contrario, el estratega chileno convocó al volante Ariel Arauz (Sporting FC), con el fin de que pueda disputar algunos minutos ante Costa Rica, aunque se encuentra con un problema muscular. También fue llamado el mediocampista Marlon López del Managua FC, campeón de Nicaragua.