Selección de Costa Rica pierde a dos de sus mejores jugadores, uno de ellos por grave lesión

Miguel Herrera se quedó sin dos fichas importantes para el cierre de la eliminatoria mundialista.

A la Selección de Costa Rica le salió carísimo ese partido que perdió contra Haití en Curazao (1-0), en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Ahí, en la cancha sintética del Estadio Ergilio Hato, la Tricolor no solo se alejó de la Copa del Mundo, sino que se lesionaron dos jugadores, uno de ellos de gravedad.

Alonso Martínez buscaba el gol a toda costa, una anotación que nunca llegó para la Selección Nacional y las molestias empezaron después.

Ese dolor daba una una mala espina, algo no andaba bien en la rodilla del goleador del New York City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Había que esperar los resultados de los exámenes de rigor, pero las luces de alerta estaban prendidas en la Sele. Y las sospechas se orientaban hacia un diagnóstico ingrato, pero que a la vez también es común en el fútbol.

Según reportó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol o FCRF) al filo de la tarde de este viernes, los resultados confirmaron la lesión de gravedad para Alonso Martínez.

“Tras la valoración clínica y los estudios realizados luego del partido ante Haití, se confirmó una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del jugador”, indicó la Fedefútbol, a través de su oficina de comunicación.

El futbolista será sometido a una cirugía y su recuperación podría implicar unos nueve meses fuera de las canchas. Al parecer, el jugador tendrá que viajar cuanto antes a Estados Unidos, como suele ocurrir en estos casos.

Alonso Martínez se lesionó en el partido entre Haití y la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una noticia durísima para él, para la Sele, que matemáticamente aún tiene una ligera esperanza, en el entendido de que debe ganarle a Honduras el próximo martes y esperar que Nicaragua le haga la “maldad” a Haití, como dice Marco Antonio “Figueroa”.

También resulta un golpe para el club del jugador, el New York City, en donde el orgullo de la isla de Chira es figura indiscutible con su velocidad y goles.

El otro futbolista que también quedó fuera de la Tricolor por lesión es Carlos Mora. En su caso, presenta un desgarro en el muslo posterior de la pierna izquierda que lo inhabilitará por algunas semanas.

También había inquietud con Josimar Alcócer, quien quedó afectado después de una jugada ofensiva y se marchó renqueando del partido entre Haití y Costa Rica.

Sin embargo, después de los chequeos pertinentes, pareciera que con Alcócer no habrá problemas para que sea tomado en cuenta para el juego del martes contra Honduras, en el INS Estadio.

Hasta el momento, la Fedefútbol no ha indicado si Miguel “Piojo” Herrera llamará a otros futbolistas debido a las bajas de Alonso Martínez y Carlos Mora.

Quizás no lo haga, recordando que más bien llevó 26 futbolistas a Curazao, y que para lo que fue esa noche de terror, pesadilla y hasta lesiones, tenía que dejar fuera de lista a tres jugadores: Creichel Pérez, Anthony Hernández y Guillermo Villalobos.

La Selección de Costa Rica tendrá una sesión de entrenamiento este sábado y hará otra práctica el domingo, todo a puerta cerrada.

Para el lunes, la Tricolor dejará ver los primeros quince minutos de su sesión para que los medios de comunicación capturen videos y fotografías.

Después de eso, al mediodía será la última conferencia antes del partido contra Honduras. Ahí atenderá Miguel “Piojo” Herrera, acompañado de un futbolista.