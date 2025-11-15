Puro Deporte

Selección de Costa Rica pierde a dos de sus mejores jugadores, uno de ellos por grave lesión

Siguen las malas noticias en la Selección de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín y Esteban Valverde
entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel Herrera se quedó sin dos fichas importantes para el cierre de la eliminatoria mundialista. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Selección Nacional de Costa RicaEliminatoria MundialistaAlonso MartínezCarlos MoraMundial 2026
