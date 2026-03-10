Se acerca el final del contrato de Joel Campbell en Alajuelense: esto dice Carlos Vela

Carlos Vela habló del juego de Liga Deportiva Alajuelense de visita ante LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf; también de Óscar “Macho” Ramírez y no podía faltar una pregunta sobre Joel Campbell.

Al igual que al técnico, al futbolista se le acaba el contrato con los rojinegros en este semestre. No es titular y tiene poca participación.

“Campbell es un tipo profesional y comprometido al 100%, o sea, yo creo, o por lo menos ya casi estoy por cumplir diez meses en el club, no hay una sola queja, comentario o algo que podamos cualquiera del club reprocharle a Joel”, afirmó Carlos Vela en una entrevista que concedió a Columbia en Los Ángeles.

El gerente deportivo de los rojinegros expresó que si Joel juega o no juega, o cuánto juega, o si juega más o juega menos, es una decisión pura y exclusiva de Óscar Ramírez.

“Joel en ese sentido ha sido excesivo, absoluto y totalmente respetuoso con el cuerpo técnico, con el equipo, con sus compañeros y con su profesión”, dijo el gerente.

Cuando el periodista Anthony Porras le consultó cómo se maneja ese tema de que a Joel Campbell se le acaba el contrato, el gerente deportivo de la Liga aseguró que se procede de la misma manera que con cualquiera de sus compañeros.

“Joel también es un tipo con una jerarquía bien ganada, con un pasado que lo respalda, y la idea es hacer las conversaciones y lo que se tenga que hablar con mucho respeto, y definir en función de lo que las dos partes desean, tanto el club como Joel”, apuntó el mexicano.

Indicó que de momento van en el día a día y que al igual que ocurre con el técnico, lo mismo aplica con los futbolistas.

Hoy la Liga concentra sus esfuerzos en mejorar el rendimiento colectivo, la posición en la tabla en el Torneo de Clausura 2026 y el propósito de buscar avanzar en Concacaf.

Carlos Vela dice que la decisión de si un futbolista juega o no en Liga Deportiva Alajuelense es 100% de Óscar Ramírez. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Hoy la prioridad de entrada es meternos en los primeros cuatro lugares para estar ya pensando en la fase final, y después individualizaremos el futuro de todos, porque aún con contrato o sin contrato, todo el mundo estamos, incluyéndome, siempre en permanente evaluación”, aseguró Carlos Vela.

Joel Campbell es uno de los 23 futbolistas que integran la delegación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido de este martes 10 de marzo contra LAFC, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

Esta serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf abre en Estados Unidos y cerrará el martes 17 de marzo, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

