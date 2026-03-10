¿Renovará con Alajuelense? Así ven a Óscar ‘Macho’ Ramírez a lo interno de la Liga

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cuando Óscar Ramírez decidió volver a dirigir al primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense firmó su contrato hasta mediados de 2026.

Un día antes del estreno de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf, el gerente deportivo del club, Carlos Vela, habló largo y tendido sobre el técnico rojinegro Óscar Ramírez.

Lo hizo en una entrevista que concedió a Columbia en el Hotel Indigo, en Los Ángeles, donde está concentrado el cuadro rojinegro de cara al partido de ida de los octavos de final de Concachampions entre LAFC y Alajuelense.

“Óscar es un tipo con un compromiso increíble hacia el club, está comprometido en sacar el barco. Sabemos que no estábamos con los resultados que el equipo espera, que la afición requiere, necesita y desea, pero Óscar tiene el compromiso a tope”, expresó Carlos Vela.

Añadió que todos los días conversan y que él lo ve trabajar, afanado en intentar mejorar la versión del equipo.

“Estos dos últimos partidos refuerzan la confianza, refuerzan el trabajo, refuerzan un poco de puertas hacia adentro, de que vamos por el camino correcto”, mencionó el mexicano.

¿Qué pasará después? La respuesta en la Liga parece ser tiempo al tiempo, recordando que el contrato del “Macho” expira a mediados de este año.

“Respecto a una renovación, pues a ver, siempre digo lo mismo, Óscar es un liguista de corazón y nosotros estamos contentos con él, es algo que hoy propiamente ya no hemos estado abordando tanto, porque además, estamos ocupados en mejorar los resultados”, expresó Carlos Vela.

Óscar Ramírez es del criterio que primero quiere conseguir lo que planea con Liga Deportiva Alajuelense y luego verá qué sigue. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sin embargo, aseguró que Óscar Ramírez tiene un lugar bien ganado en el club y lo definió como “un tipo ganador”, que es una leyenda.

“Estamos muy contentos con su trabajo y ojalá que los resultados nos sigan acompañando y que podamos tener un cierre de semestre como el que todos deseamos, y ya habrá tiempo de charlar sobre el tema”, subrayó Carlos Vela.

Insistió en que el “Macho” sabe perfectamente que todos en la Liga lo quieren.

“Él es un tipo comprometido y liguista de corazón, que seguramente todo se va a resolver positivamente”, presagió el mexicano.

Queda la impresión de que mucho dependerá de lo que decida el propio Óscar Ramírez, quien hace unos días dijo que hoy está enfocado en los objetivos del equipo en este semestre y que más adelante se verá.

“Internamente claro que tenemos charlas, el puesto de director técnico de la Liga es un puesto muy desgastante y Óscar como lo vive se desgasta aún más, pero es un tipo que lo más importante es que ama al club y que pone todo su compromiso en que las cosas salgan adelante”, comentó Carlos Vela.

El gerente deportivo de Alajuelense hizo eco de las palabras pronunciadas hace unos días por el “Macho” y también señaló que ya habrá tiempo.

“Yo creo que hoy sinceramente él está enfocadísimo en sacar los resultados, en responder un poco a la confianza y al compromiso de la posición. Y en ese sentido tampoco hay tanta prisa, digamos, por refrendar un compromiso que tenemos en acciones”, aseguró Carlos Vela.

De momento, la prioridad es el partido de este martes en Concachampions, pactado para las 9 p. m. (hora de Costa Rica), en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.