¿Renovará con Alajuelense? Así ven a Óscar ‘Macho’ Ramírez a lo interno de la Liga

Uno de los jefes de Óscar Ramírez fue muy claro en cuál es la prioridad del técnico y de Liga Deportiva Alajuelense en este momento

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen contra Liberia por cuartos de final del Torneo de Copa
Cuando Óscar Ramírez decidió volver a dirigir al primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense firmó su contrato hasta mediados de 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

