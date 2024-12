José Giacone: ‘Obtuvimos un triunfo sin brillo’

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, terminó complacido por el esfuerzo y la lucha de su equipo en el partido contra Santa Ana. Sin embargo, la victoria 2-1 no lo dejó totalmente satisfecho.

“Obtuvimos un triunfo sin brillo”, dijo Giacone en sus primeras palabras durante la conferencia de prensa al finalizar el compromiso contra la escuadra santaneña.

“Cerramos bien, cerramos fuertes, y el grupo está muy sólido a lo interno. Obtuvimos un triunfo sin brillo, pero a veces, cuando las cosas no salen, hay que apegarse a la garra, al coraje, y eso salió a relucir. Hay varios jugadores que no están, y sacamos a Kendall (Waston) por precaución para lo que viene. Es meritorio por parte de los muchachos haber logrado la victoria”, indicó Giacone.

LEA MÁS: Sergio Gila revela cómo está la situación de las figuras que terminan contrato con Saprissa

- ¿Cómo está el tema de la lesión de Esteban Alvarado y los otros jugadores como Mariano Torres y David Guzmán, quienes siguen en recuperación?

- Hablé con el doctor, y me dijo que esta semana estarán. Esteban y los otros muchachos también van a estar.

- ¿Qué opina de San Carlos, el rival en semifinales? ¿Es ventaja cerrar la serie en casa?

- No me confío. Nunca me voy a confiar solo porque cerramos en casa. Hay que hacer una buena serie, jugar bien los dos partidos y merecer la clasificación. Pienso que nos vamos a preparar para ganar en San Carlos, sabiendo que tienen un equipo muy bien trabajado con jugadores importantes, pero somos muy optimistas.

- ¿Qué tan fuerte siente al equipo?

- Lo dije antes: lo siento fuerte, muy maduro, y sabe jugar estas instancias. Sin embargo, no hay que confiarse, porque eso no garantiza nada. Debemos seguir apretando durante la semana. Me refiero a trabajar en la parte del juego, el análisis del rival y el plan táctico. Hay que tomar en cuenta muchos detalles para jugar este tipo de finales; debemos salir muy finos a competir.

- ¿Siente que está logrando lo planeado, considerando que usted llegó a Saprissa a mitad del campeonato?

- Cuando uno llega a un club a mitad del campeonato es porque algo no está bien. Tratamos de mejorar la situación en términos de resultados, pero debemos seguir trabajando para perfeccionar lo futbolístico. Implementar un estilo propio en este momento es complicado. Vamos adaptando el estilo según lo que presenta el rival. Destaco la capacidad del grupo para adaptarse a estos cambios tácticos. Por ejemplo, en un momento en que Santa Ana estaba mejor que nosotros, pasamos de línea de cinco a línea de cuatro, y eso nos permitió recuperar el control. Este equipo puede hacer esos ajustes.

"Cerramos bien, cerramos fuertes, y el grupo está muy sólido a lo interno", dijo José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa. (JONATHAN JIMENEZ)

- ¿Qué piensa de Samir Taylor, quien va a llegar a jugar con Saprissa?

- Samir es un muchacho de la cantera, y tuvo sus primeras armas con Santa Ana. Va a venir al equipo a competir y a luchar por un lugar. Nosotros valoramos mucho cuando un chico que viene desde abajo logra destacar en un torneo como el que él tuvo. Yo tuve a Warren Madrigal cuando estaba en Sporting, y me parece muy valioso ese tipo de desarrollo.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.