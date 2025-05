Saprissa vivirá algo insólito con registros ‘fantasma’ en su historia

Según los datos de Gerardo Coto, Saprissa contabiliza 1.499 victorias en Primera División y en la próxima sesión del Comité de Competición se le acreditarán los tres puntos del partido contra Guanacasteca que no se realizará.

En medio del carrusel de emociones que atraviesa el Deportivo Saprissa en estos momentos, el cuadro morado está a punto de vivir una situación insólita en el fútbol nacional, según detalló el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover.

Ocurre en medio de la preocupación morada, porque su propósito de clasificar pende de un hilo. También en días de enojo porque la Comisión de Arbitraje dio su veredicto y dictaminó que Keylor Herrera se equivocó al anular mediante el videorbitraje (VAR) el gol de Gino Vivi contra Cartaginés.

Debido a eso, la S pidió a la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) la suspensión inmediata de los árbitros Keylor Herrera, Yazid Monge y Benjamín Pineda.

Por si fuera poco, desde el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) llegaron malas noticias para los morados.

El TAS informó a Saprissa y al Hapoel Beer’sheva de Israel su decisión de desestimar la apelación interpuesta por los morados para evitar pagar aproximadamente ¢190 millones al tipo de cambio de hoy ($375 mil) de comisión por el paso de Jimmy Marín al Orenburg de Rusia.

Ante esto, los morados deberán desembolsar al conjunto israelí la suma antes descrita más un 15% de interés ($56.250), esto por tres años de ausencia de pago.

En medio de todo esto, llega la jornada 21 del Torneo de Clausura 2025, en la que según el calendario, Saprissa debía jugar contra Guanacasteca.

Sin embargo, como a la ADG le quitaron la licencia como castigo por presunto cambio de administración, ese partido no se disputará. Y la S recibirá los tres puntos, con marcador de 3-0.

Aquí es donde entran los datos del periodista Gerardo Coto, quien en su cuenta de TikTok manifestó literalmente que será insólito para el fútbol de Costa Rica y sobre todo para el Saprissa si logra llegar a suceder.

Él detalla que si Guanacasteca y Saprissa no se enfrentan el próximo fin de semana (no habrá partido) por la licencia que ya no tiene el equipo pampero para jugar en Primera División, pasará lo impensado.

“El Saprissa ganará su partido 1.500. O sea, será una victoria fantasma. La victoria 1.500 de Saprissa en la historia del campeonato nacional y si como eso no fuera poco, resulta que el Saprissa se quedó ante el Cartaginés en 4.999 goles.

”Es decir, su gol 5.000 en la historia de la Primera División también será gol fantasma, porque Saprissa ganará 3 a 0 por reglamento ante Guanacasteca y el 1-0 que consiga va a ser su gol 5.000″, dio a conocer Gerardo Coto en esa publicación en TikTok.

Además, indicó que nunca antes pasó esto en el fútbol tico, ni cuando Cartaginés, Herediano o Alajuelense llegaron a los goles 3.000, 4.000 o 5.000.

“No ha pasado nunca, será insólito. Saprissa celebrará su gol 5.000 de manera fantasma en el fútbol de Costa Rica”, recalcó el experto en la historia del balompié nacional. Y ese TikTok se volvió viral.

La tabla del Torneo de Clausura 2025

Esta es la tabla del Torneo de Clausura 2025 después de la jornada 20. (Prensa Unafut/Fotografía)

La tabla acumulada

Esta es la tabla acumulada de la temporada 2024-2025 después de la jornada 20 del Torneo de Clausura 2025. (Prensa Unafut/Fotografía)

