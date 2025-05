Saprissa pierde en el TAS, deberá pagar cifra millonaria y le cae otro problema

El Tribunal de Apelaciones Deportivas (TAS) notificó al Deportiva Saprissa y al Hapoel Beer’sheva (Israel) su decisión de desistimar la apelación interpuesta por los morados para evitar pagar aproximadamente ¢190 millones al tipo de cambio de hoy ($375 mil) de comisión por el paso de Jimmy Marín al Orenburg de Rusia.

Ante esto los morados deberán desembolsar al conjunto israelí la suma antes descrita más un 15% de interés, esto por tres años de ausencia de pago.

Este caso se remonta a 2020, cuando los morados hicieron gestiones para traerlo nuevamente al país pero tuvieron que hacer una negociación con el Beer’sheva.

Su llegada fue posible por un acuerdo entre los morados y el club israelí, según el cual si Marín era vendido de nuevo en el fútbol internacional al Hapoel le correspondía el cobro de ese monto.

Cuando posteriomente Marín salió del Saprissa hacia el Orenburg de Rusia, los tibaseños se negaron a pagar lo acordado, aduciendo que no hubo una transferencia de por medio. Los tibaseños adujeron que el cuadro ruso pagó la cláusula de rescisión de contrato y que, por lo tanto, el volante partió como futbolista libre y no como una venta. FIFA, sin embargo, no aceptó ese argumento en diciembre del 2022 y castigó a los morados a pagar.

LEA MÁS: Caso Saprissa vs. Hapoel Be’er Sheva por transferencia de Jimmy Marín a Rusia llega a su ‘juicio final’

De hecho, el documento firmado por Emilio García, Director Legal y de Cumplimiento, también fue claro sobre a qué se exponen los tibaseños si no lograban pagar el total de lo condenado más los intereses en los 45 días después de que la sanción fue dada a conocer, en 2022.

“El demandado tendrá prohibido inscribir nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacionalmente, hasta que se pague el monto adeudado. La duración máxima de la prohibición será de hasta a tres períodos de registro completos y consecutivos. Además el presente asunto se someterá, previa solicitud, a la Comisión Disciplinaria de la FIFA en el caso de que el pago total (incluidos todos los intereses aplicables) aún no se haya realizado al final de los tres períodos de registro completos y consecutivos”, se lee.

Ante esto, la S decidió llevar el caso al TAS.

Ahora el ente máximo expresó que confirma la decisión de FIFA y además

“La apelación con fecha del 31 de enero del 2023 por el Deportivo Saprissa contra la decisión del jurado de FIFA dada el 6 de diciembre del 2022 es rechazada”, asegura el documento.

“La decisión del jurado de FIFA dada el 6 de diciembre del 2022 es confirmada”, añadió.

El TAS también aclaró que los costos del proceso en la organización serán cobrados en totalidad al Saprissa. También el el cuadro morado deberá cancelar 4000 francos suizos (¢2,5 millones) al Hapoel como contribución ante los gastos legales y de arbitraje en los que incurrió el club por el proceso.

La información fue firmada por Martin Schimke, presidente del panel, Janos Katona (árbitro), José Pinto (árbitro) y Adam Thew.

LEA MÁS: FIFA condena a Saprissa a pagar ¢225 millones por caso ‘Jimmy Marín’

Según la jurisprudencia, ante este tipo de casos lo que el TAS hace es confirmar la sentencia original, de esta forma Saprissa tendría a partir del 2 de mayo 45 días para pagar al equipo israelí, sino lo hace será sancionado en el próximo mercado de piernas.

Este proceso iba en paralelo al que se lleva a nivel nacional.

En Costa Rica, los morados enfrentan una demanda del propio jugador (Jimmy Marín) y su representante, José Luis Rodríguez, por la misma situación.

Saprissa insiste en que no se dio una transferencia, condición establecida para que se aplicaran los pagos de comisión a Jimmy y su agente.

En el país, a Marín y Rodríguez los representa el abogado Aquiles Mata.

“Lo que el TAS está confirmando sin duda beneficia al proceso local, porque la decisión debe ir por el mismo camino. Ahora esperamos que se agilice el tema, ya que consideramos que ellos (el Tribunal de Conflictos de la Fedefútbol) estaba esperando la resolución internacional”, aseguró.

Tanto Marín como Rodríguez demandaron a los saprissistas en Costa Rica por $60.000 cada uno, es decir $120 mil en total (¢60 millones aproximadamente).