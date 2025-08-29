¿Saprissa festeja otra vez? El recuerdo imborrable que Vladimir Quesada le dejó a la afición contra Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, lo dijo sin tapujos: el sábado contra Alajuelense enfrentan el partido más importante.

“El clásico nacional es el partido más importante, aunque todos importan, pero indudablemente, como siempre yo digo, al juntarse las dos aficiones más grandes de este país ya este juego es distinto”, dijo Vladimir Quesada.

Para este compromiso, Vladimir espera tener de vuelta a Mariano Torres y otros jugadores, quienes estaban en rehabilitación.

Para el timonel será su segundo encuentro del campeonato al frente de los morados, luego de golear en el debut 4-0 a Sporting, y buscará el sábado a las 8 p.m. la victoria para tratar de dejar atrás la eliminación en la primera fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Para el estratega saprissista será el duelo número 21 que enfrente a los rojinegros al mando de Saprissa, desde que por primera vez los dirigió en 2018. En ese periodo, Quesada registra 6 victorias, igual cantidad de empates y 8 derrotas contra la Liga, para un 40% de rendimiento.

El último enfrentamiento ante los rojinegros fue hace casi un año, en setiembre del año pasado, en el Estadio Alejandro Morera Soto, cuando ambos equipos empataron 1-1, con goles de Ariel Rodríguez y Anderson Canhoto. Era el Torneo de Apertura; la Liga era líder y Saprissa, sexto.

Pero en un juego en el Ricardo Saprissa, la última vez que Vladimir enfrentó a la Liga, fue una locura para los morados. Esa vez, el 26 de mayo de 2024, Saprissa goleó 3-0 con tantos de Ariel Rodríguez, Luis Paradela y Orlando Sinclair, y consiguió el título 40.

“Tenemos que salir adelante; no le vamos a dar más de manera negativa a lo sucedido el martes (eliminados en Concacaf). No es como dicen por ahí que nos vale o no nos importa pero no podemos seguir sumidos en lo mismo. Hay que salir, y lo inmediato es que tenemos el clásico”, indicó Vladimir.

Vladimir se medirá a Óscar Ramírez, su compañero en Italia 90, y así se refirió sobre el timonel manudo:“Óscar es una persona a la cual respeto enormemente. Todos los que tuvimos oportunidad de enfrentarlo en algún momento, de ser compañeros de él en el equipo y en la Selección Nacional, lo tenemos en gran estima”, dijo Vladimir.

Vladimir Quesada dirigirá contra Alajuelense, su tercer partido al frente del Deportivo Saprissa. De momento registra una victoria y un empate. (Jose Cordero/José Cordero)

Quesada ubicó a Ramírez en una lista importante, pero dejó claro que su deseo es derrotarlo el sábado.

“Es una de las 10 mejores personas que he conocido en mi vida; una persona sumamente inteligente, que ya cuando jugábamos junto con Evaristo y otros ya mostraban sus dotes de técnico dentro del terreno de juego. Nos ayudaban en todo momento a vislumbrar, a dilucidar qué era lo que estaba sucediendo en el terreno de juego, y es todo un honor el poder enfrentarlo”, destacó Vladimir, quien agregó: “No le puedo desear suerte, que le vaya bien el sábado, pero él es inteligente y entiende mis palabras”.

Saprissa es sublíder del campeonato con 10 puntos, uno menos que Liberia, que está en la cima. Alajuelense es sexto con siete, pero posee un juego menos que los morados; la Liga ha jugado cuatro partidos y los tibaseños cinco.

