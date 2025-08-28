Vladimir Quesada espera reforzar a Saprissa en busca de la victoria contra Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, confirmó que el próximo sábado contra Alajuelense podría echar mano de otros jugadores, figuras que no estuvieron en sus dos primeros juegos al frente del equipo.

La afición saprissista espera que el equipo se lave la cara ante los manudos y gane de forma convincente.

Quesada dirigió contra Sporting en el torneo local y frente a Motagua en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y no contó con algunos hombres importantes, como Mariano Torres, capitán del equipo, quien hace 11 días se lesionó en el partido que Saprissa empató de visita 2-2 ante Liberia.

Para el clásico, juego del sábado a las 8 p.m., Quesada cruza los dedos para tener a Mariano y a otros más.

“Con Mariano estamos contentos; hizo trabajo grupal y hoy repitió. Estamos a la espera del último entrenamiento mañana, pero es probable que, al igual que otros jugadores que salieron de la readaptación y empezaron a hacer trabajos grupales, sean tomados en cuenta para el partido del sábado”, afirmó Quesada.

Aparte de Mariano, Vladimir podría tener a disposición a David Guzmán, quien se lesionó en la primera fecha del campeonato; Deyver Vega, Nicolás Delgadillo y Óscar Duarte, quien no ha jugado ni un minuto con el equipo, pero el martes pasado estuvo en la banca en el duelo contra Motagua.

Otro que quizá pueda aparecer es Mauricio Villalobos, quien salió lesionado en el duelo frente a los catrachos. Vladimir dijo que no renqueaba, pero, igual, esperarán hasta el viernes para saber si pueden contar con él.

El timonel manifestó que les duele haber quedado fuera de la Concacaf, pero no pueden quedarse en lo sucedido; deben levantarse y no pueden quedarse atascados, como él lo definió.

“Somos ganadores. A mí me formaron en una casa deportiva de ganadores, pero no podemos quedarnos atascados o llorando por la leche derramada. Vamos para adelante; tenemos un juego importante en dos días. El clásico nacional es el partido más importante”, afirmó Quesada.

Vladimir añadió que están en deuda con la afición y expresó estar consciente de que no jugarán la Copa de Campeones de la Concacaf, pero resaltó que para volver a esta competencia deben lograr el título nacional y tendrán que luchar con todo para conseguirlo.

“Lo que dice la teoría, la práctica, la ciencia, es que no puede haber atascamientos y eso se lo resalto a los muchachos. Vamos hacia el frente y el hecho de darle muchas vueltas a la situación puede hacer que se caiga en ese atascamiento. La moral de los muchachos es buena, hemos conversado; igual ellos se han reunido y hablado por aparte, y se refleja en cada uno de los entrenamientos. Hay muy buena moral y actitud para enfrentar el compromiso del sábado”, manifestó Vladimir.

El entrenador añadió que la afición es importante para ellos y, pese al mal paso en la Concacaf, espera que los seguidores los respalden y los empujen a tratar de lograr los tres puntos contra Alajuelense.

“La afición se convirtió en un punto muy importante para los logros que tiene esta institución a través de su historia. Lo que hemos conseguido es con el respaldo de los aficionados, que cada vez se han vuelto más exigentes y así somos todos los saprissistas. Esta afición cada vez es más inteligente y entiende que suceden situaciones; nadie entra a la cancha a empatar y mucho menos a perder. La afición es inteligente y necesitamos que el sábado se haga presente, que nos exija, pero también nos apoye”, comentó Vladimir Quesada.

Saprissa es sublíder del campeonato con 10 puntos, uno menos que Liberia, que está en la cima. Alajuelense es sexto con siete, pero posee un juego menos que los morados; la Liga ha jugado cuatro partidos y los tibaseños cinco.

