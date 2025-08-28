Puro Deporte

Vladimir Quesada espera reforzar a Saprissa en busca de la victoria contra Alajuelense

El timonel afirmó que no se pueden quedar en los lamentos por la eliminación en Concacaf

Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, confirmó que el próximo sábado contra Alajuelense podría echar mano de otros jugadores, figuras que no estuvieron en sus dos primeros juegos al frente del equipo.








