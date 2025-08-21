Saprissa está contra la pared y Cartaginés se envalentona: así queda el grupo de cara a la última fecha

Gerson Torres de Saprissa y Johan Venegas de Cartaginés, durante sus respectivos compromisos de la Copa Centroamericana.

Saprissa y Cartaginés llegarán obligados a la última fecha del grupo C de la Copa Centroamericana, pero los dos pueden clasificar y seguir con vida en el torneo.

Los resultados del miércoles por la noche terminaron de acomodar la tabla de clasificación, que ahora queda de la siguiente forma:

A cuartos de final pasan los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos. Ya el Verdes de Belice está fuera.

El bloque se definirá el próximo martes con dos partidos simultáneos a las 8 p. m.: Saprissa recibe a Motagua y Cartaginés a Independiente de Panamá.

Los morados dependen de sí mismos y si ganan tendrán el pase garantizado. Si empatan, quedarán prácticamente fuera, porque si el CAI o Cartaginés logran la victoria, o empaten entre sí, uno de los dos pasa a la siguiente ronda. Si los dos partidos del martes terminan empatados, Motagua avanza con 8 puntos, CAI y Saprissa llegarían a 7, pero los panameños tienen a favor que en el duelo particular derrotaron a los tibaseños, aparte de que poseen un gol más a favor que Saprissa, que tiene 4 anotados y el CAI posee 5.

Si Cartaginés gana , llegaría a 7 puntos, los mismos que Saprissa en caso de empate, pero los blanquiazules tienen mejor gol diferencia tras la paliza ante Verdes (8 a 1); con esta combinación de resultados el martes incluso lo mejoraría. La victoria le da el pase a Cartaginés.

Si los dos partidos terminan empatados, el boleto quedará entre Saprissa e Independiente y todo dependerá de la cantidad de goles anotados. En este momento ambos tienen el mismo gol diferencia (+2), pero los canaleros están arriba en goles a favor (5 contra 4 del Monstruo). Si en Cartago se registra un 0-0 y en Tibás un 1-1, morados y panameños empatarían en todo, pero el CAI clasificaría porque se impuso este miércoles en el duelo particular. La única forma en que Saprissa pase en un escenario de dos empates, es que sea con un marcador alto (por ejemplo 2-2) y el CAI empate con pocos goles o un 0-0.

Si Cartaginés pierde y Saprissa empata, el boleto será para Independiente (sin importar los marcadores).

Por su parte, Cartaginés necesita ganar; con el empate queda fuera por puntos. Además, hay un escenario, donde brumosos y morados pueden avanzar y es que ambos logren el triunfo. Si Saprissa gana hará 9 puntos y asumirá el liderato del Grupo y Motagua se quedará con 7. Cartaginés con la victoria llegará a los mismos 7 puntos, pero su diferencia de gol es mejor que la de los catrachos, quienes tienen +4 y los brumosos poseen +5.

Quedar de primeros o segundos es indiferente; los cruces en cuartos de final se definen según un ranking entre el puntaje de los ocho clasificados, sin importar el grupo.

Saprissa y Cartaginés llegarán a la última jornada con estados de ánimo muy diferentes: los morados perdieron en Panamá 1-0 y quedaron llenos de dudas; los brumosos dieron una paliza 8-1 al Verdes y se envalentonaron a punta de goles.