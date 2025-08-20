Cartaginés en la Copa Centroamericana: Partido de los brumosos solo se podrá ver por una app

Cartaginés enfrenta al Verdes de Belice, por la Copa Centroamericana. El juego comenzará a las 8 p. m. en el Estadio Fello Meza, donde los brumosos deben buscar sí o sí la victoria para aspirar a clasificar en el torneo regional.
