Cartaginés en la Copa Centroamericana: Partido de los brumosos solo se podrá ver por una app

Cartaginés enfrenta a Verdes de Belice por la Copa Centroamericana

Por Esteban Valverde
Cartaginés enfrenta al Verdes de Belice, por la Copa Centroamericana. El juego comenzará a las 8 p. m. en el Estadio Fello Meza, donde los brumosos deben buscar sí o sí la victoria para aspirar a clasificar en el torneo regional.








