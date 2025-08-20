Cartaginés en la Copa Centroamericana: Partido de los brumosos solo se podrá ver por una app

Cartaginés enfrenta al Verdes de Belice, por la Copa Centroamericana. El juego comenzará a las 8 p. m. en el Estadio Fello Meza, donde los brumosos deben buscar sí o sí la victoria para aspirar a clasificar en el torneo regional.

Los blanquiazules llegan a este duelo luego de perder 2 a 0 contra el Saprissa y empatar 0 a 0 frente al Motagua, en Honduras.

Ante esto, los de la Vieja Metrópoli, están obligados a su primer gane para continuar con el objetivo de avanzar de ronda.

Cartaginés debe buscar la victoria contra Verdes de Belice. (Diario Diez/Diario Diez)

¿Dónde ver el juego? Copiado!

El partido entre Cartaginés y Verdes solamente pasará por la aplicación de Disney +, por lo que para observarlo es necesario estar suscrito al servicio.

Cartaginés no quiere sorpresas Copiado!

En Cartaginés quieren evitar a toda costa sorpresas. El cuadro brumoso sabe que en la Copa Centroamericana no hay derecho a fallar, por lo que ante Verdes de Belice, este miércoles a las 8 p. m. deben ganar sí o sí.

No obstante, pese a la responsabilidad, en el equipo blanquiazul quieren evitar confianza extrema, por lo que desde la previa declaran que el partido será muy complejo.

“Muchas veces caemos en que como no es un país futbolísticamente grande en la zona, caemos en la tendencia de menospreciar más que todo, de puertas hacia afuera, no hablando de nosotros como jugadores, porque sabemos que en el fútbol las distancias se han reducido muchísimo”, aseguró el delantero de Cartaginés Johan Venegas en la conferencia de prensa oficial del encuentro.