Salidas y llegadas en Saprissa: estos son los movimientos confirmados en la ‘S’

El Deportivo Saprissa se encuentra en pleno periodo de movimientos para la próxima campaña.

El Deportivo Saprissa comenzó sus anuncios oficiales tres días después de que perdió la final de segunda ronda contra Herediano.

De cara a los retos del segundo semestre de 2026, los primeros movimientos en el Monstruo son las salidas de tres futbolistas que vencían contrato.

Además, Saprissa dio a conocer que pretende la continuidad de su preparador físico, Marcelo Tulbovitz. El club indicó que le hizo una oferta y todavía se encuentran dialogando.

“Tras las conversaciones sostenidas, en un ambiente de respeto y profesionalismo, Marcelo comunicó al club su decisión de analizar íntegramente su futuro profesional, incluyendo posibles oportunidades y ofertas provenientes del mercado internacional”, se lee en el comunicado de la “S”.

Marcelo Tulbovitz llegó al club morado en agosto de 2025 para integrarse, en ese momento, al cuerpo técnico que lideraba Vladimir Quesada; posteriormente, continuó cuando Hernán Medford tomó el control del banquillo.

Salidas en Saprissa

Deyver Vega.

Marvin Loría.

Ricardo Blanco.

Llegadas en Saprissa

El club no ha dado a conocer contrataciones.

Renovaciones en Saprissa

Jorkaeff Azofeifa ya renovó su contrato.

¿Qué está pendiente? A Mariano Torres, Ariel Rodríguez y Newton Williams se les venció el contrato al caer el telón del Torneo de Clausura 2026.

Erick Lonis había dicho que la mayoría de jugadores se quedarán, pero el equipo se encuentra en pleno periodo de toma de decisiones.

La “S” arrancará su semestre competitivo con la Recopa, que tentativamente está en planes para disputarse el 18 o 19 de julio, a falta de ratificación por parte de la Unafut.

A esa competición de carácter oficial, los morados están citados como los actuales campeones del Torneo de Copa.

Su rival será el ganador de la Supercopa, prevista tentativamente para el 12 de julio —a falta de confirmación por parte de Unafut— y en la que se enfrentarán los dos campeones nacionales de la temporada 2025-2026: Alajuelense y Herediano.

Ese será el arranque, en un semestre donde la “S” de Hernán Medford está clasificada a la Copa Centroamericana de Concacaf y jugará el Torneo de Apertura 2026.

Pronto se conocerán los rivales en la Copa Centroamericana, pues el sorteo se efectuará el 26 de mayo, en Miami.

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