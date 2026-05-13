Puro Deporte

Así se mueve el fútbol en Costa Rica: fichajes y salidas de cada equipo para la temporada 2026-2027

El mercado está activo en el fútbol de Costa Rica y estos son los anuncios que han dado los clubes de la Primera División, con miras al Torneo de Apertura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Joel Campbell, Mariano Torres, Joaquín Alonso Hernández y Johan Venegas son futbolistas con quienes surgen noticias en este mercado.
Joel Campbell, Mariano Torres, Joaquín Alonso Hernández y Johan Venegas son futbolistas con quienes surgen noticias en este mercado. (Rafael Pacheco, John Durán y Prensa Cartaginés/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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