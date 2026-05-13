Así se mueve el fútbol en Costa Rica: fichajes y salidas de cada equipo para la temporada 2026-2027

Joel Campbell, Mariano Torres, Joaquín Alonso Hernández y Johan Venegas son futbolistas con quienes surgen noticias en este mercado.

¿Quién llega? ¿Quién se va? ¿A quién vale la pena renovar? Los diferentes clubes de la Primera División trabajan en responder esas preguntas, al tiempo que procuran planificarlo todo sin que se les escape un solo detalle.

El mercado de fichajes se activó desde el propio momento en el que se acabó la fase regular del Torneo de Clausura 2026, justo en ese instante cuando se consumó el descenso de Guadalupe y en el que otros cinco equipos quedaron fuera del baile: Alajuelense, Sporting, San Carlos, Puntarenas FC y Pérez Zeledón.

De las semifinales Herediano vs. Cartaginés y Saprissa vs. Liberia, florenses y morados son los que avanzaron a la final de segunda ronda.

Y estos clubes ahora tienen la palabra para ver si el Team cumple su propósito de ser campeón sin necesidad de gran final, o si el torneo se alarga a una gran final.

Sin que se acabe el Clausura 2026, varios equipos inauguraron la temporada de movimientos, colgando sus artes de “gracias” o de “bienvenido”.

Aunque el receso será extenso, con el Mundial 2026 de por medio, cada club procura hacer los ajustes en su planilla con antelación para que después no haya excusas de nada.

También es claro que la mayoría busca aprovechar el tiempo con una pretemporada de calidad que sea la gasolina para soportar la exigencia de una campaña que como siempre, tendrá una carga alta del partidos.

Herediano y Saprissa afrontan el desenlace del Torneo de Clausura 2026 para ver cuál de los dos se corona campeón nacional; mientras que Inter San Carlos y Jicaral Sercoba sostienen su propia lucha en la Liga de Ascenso para definir quién será el nuevo inquilino de la Primera División.

Pero también es tiempo de salidas, llegadas y renovaciones de contratos; así que aquí presentamos un recuento de todos los movimientos confirmados, equipo por equipo. Tome en cuenta que los clubes aparecen en orden alfabético.

Movimientos en Alajuelense

Salidas en Alajuelense

Óscar Ramírez (técnico).

Wardy Alfaro (asistente técnico).

Juan Carlos Barrantes (preparador físico).

Carlos Rojas (asistente del preparador físico).

Raúl Pinto (renunció como directivo).

Llegadas en Alajuelense

El club todavía no anuncia ninguna llegada. Sin embargo, en Liberia indicaron que Daniel Chacón cumplió su periodo a préstamo y que debe retornar a la Liga.

También es posible que a las filas regresen Farbod Samadian y John Paul Ruiz, quienes se encontraban a préstamo. Otro que retorna al club es Tristán Demetrius, tras su paso por Guadalupe, pero habrá que ver qué se decide en su caso.

Renovaciones en Alajuelense

Ronaldo Cisneros renovó su contrato con Alajuelense, lo mismo que Deylan Aguilar y Fernando Piñar. Con Rónald Matarrita todo hace indicar que el lateral se mantendrá en el club.

El caso pendiente es Joel Campbell, quien finaliza contrato con la Liga el 31 de mayo y según el gerente deportivo, Carlos Vela, si está en los planes del nuevo técnico, verán si el futbolista todavía se encuentra disponible y sería un contrato con otras condiciones. Otro hombre al que se le termina el contrato es José Alvarado.

Movimientos en Cartaginés

Salidas en Cartaginés

Johan Venegas.

Marcelo Pereira.

Suhander Zúñiga.

Llegadas en Cartaginés

Manuel Morán: el delantero llega tras su salida de Pérez Zeledón.

Renovaciones en Cartaginés

El club no ha informado sobre renovaciones.

Movimientos en Herediano

Salidas en Herediano

El club está en competencia y no ha anunciado salidas.

Llegadas en Herediano

Aquil Alí confirmó a La Nación la llegada del mediocampista Aarón Suárez y del delantero paraguayo Fernando Lesme.

Shawn Johnson regresa tras su periodo a préstamo en Liberia.

Renovaciones en Herediano

El club no ha informado sobre renovaciones.

Movimientos en Liberia

Salidas en Liberia

Shawn Johnson culminó su periodo a préstamo y regresa a Herediano.

Joaquín Alonso Hernández.

Daniel Chacón (regresa a Alajuelense).

Waylon Francis.

Lorenzo Orellano.

Llegadas en Liberia

El club todavía no ha anunciado contrataciones.

Renovaciones en Liberia

Liberia todavía no comunica renovaciones, pero trabaja en que se quede el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo.

Movimientos en Pérez Zeledón

Salidas en Pérez Zeledón

Gustavo Méndez.

Luis Loroña.

Rodrigo Garita.

Adán Clímaco.

José Guillermo Mora.

Jefferson Rivera.

Manuel Morán.

Llegadas en Pérez Zeledón

El club no ha informado sobre contrataciones.

Renovaciones en Pérez Zeledón

El club no ha informado sobre renovaciones.

Movimientos en Puntarenas FC

Salidas en Puntarenas FC

El club no ha informado sobre salidas.

Llegadas en Puntarenas FC

El club no ha informado sobre contrataciones.

Renovaciones en Puntarenas FC

El club no ha informado sobre renovaciones.

Movimientos en San Carlos

Salidas en San Carlos

Cristopher Solano.

Reggy Rivera.

Llegadas en San Carlos

Jefferson Rivera.

Juan Camilo Agualimpia.

Renovaciones en San Carlos

Roberto Córdoba renovó su contrato hasta el Torneo de Clausura 2028.

Gerardo Castillo ahora es ficha de San Carlos y firmó un contrato hasta 2030.

Osvaldo Rojas renovó con San Carlos hasta 2028.

Kendall Gómez renovó con San Carlos hasta 2028.

Abraham Carmona renovó con San Carlos hasta 2028.

Movimientos en Saprissa

Salidas en Saprissa

El club se encuentra en competencia y no ha dado a conocer salidas.

Llegadas en Saprissa

El club se encuentra en competencia y no ha dado a conocer llegadas.

Renovaciones en Saprissa

Jorkaeff Azofeifa ya renovó su contrato.

Ricardo Blanco, Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Newton Williams, Marvin Loría y Deyver Vega son los jugadores de la “S” a quienes se les vence el contrato. Aunque todavía no han arreglado con ellos, Erick Lonis dijo que la mayoría se va a quedar.

Movimientos en Sporting

Salidas en Sporting

El club no ha informado sobre salidas.

Llegadas en Sporting

El club no ha informado sobre llegadas.

Renovaciones en Sporting

El club no ha informado sobre renovaciones.