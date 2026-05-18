Alajuelense anuncia su decisión sobre Joel Campbell

Cuatro días después de la presentación de Ismael Rescalvo como nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense, el club activó el periodo de anuncios en su planilla, tras el primer diagnóstico del equipo que pasó de ganarlo todo en el segundo semestre de 2025 a quedarse con las manos vacías entre enero y abril.

Después de una conversación que sostuvieron el gerente deportivo del club, Carlos Vela, el técnico Ismael Rescalvo y el propio Joel Campbell, se tomó una decisión y es que el futbolista no seguirá siendo parte del club.

Cuando el mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 regresó al fútbol nacional, lo hizo con un contrato firmado por tres años y ese periodo, que incluyó un paso por el fútbol de Brasil, llegó a su fin.

Durante todo este lapso, la afición rojinegra siempre lo apoyó, pero también terminó esperando más de él. Muchos cuestionaban que siendo uno de los futbolistas más caros del fútbol nacional, su rendimiento no lo reflejara.

En el mercado anterior estuvo a un paso de salir del club, porque Óscar Ramírez había decidido no contar más con él. Sin embargo, una conversación entre ellos lo cambió todo y el “Macho” decidió darle una oportunidad más.

Después de eso, hubo un momento en el que tuvo chispazos que reflejaban algo distinto, cuando él estaba interesado en regresar a la Selección de Costa Rica.

Sin embargo, cuando se dio la eliminación de la Mayor para el Mundial 2026, los destellos desaparecieron.

Siendo parte de Alajuelense, Joel Campbell ganó dos títulos de Copa Centroamericana de Concacaf, dos Torneos de Copa, una Recopa y un campeonato nacional.

Liga Deportiva Alajuelense le dio las gracias a Joel Campbell. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Fue este lunes 18 de mayo cuando el club emitió su pronunciamiento oficial: “Liga Deportiva Alajuelense desea agradecerle a Joel Campbell por estos tres años y por los éxitos conseguidos durante este período.

”Gracias por el profesionalismo y aporte que dejó en la institución. Le deseamos lo mejor a Joel en todos sus proyectos tanto personales como futbolísticos”.

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