Ismael Rescalvo ya hizo su primer diagnóstico de Alajuelense

Ismael Rescalvo tiene a todos los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense bajo la lupa.

Ismael Rescalvo tiene varios días de estudiar con detalle a cada futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, según contó él mismo. Dichas palabras elevan las sospechas de que la toma de decisiones en cuanto a los movimientos que se harán en la pantilla no es algo que se demorará mucho.

Eso no lo dijo en la rueda de prensa de su presentación, sino en una entrevista que dio en vivo a través del Facebook y el canal de Youtube de la Liga.

“Cuando empezamos las primeras pláticas con el club, con don Joseph (Joseph) y con Carlos (Vela), hicimos un análisis y diagnóstico del equipo; analizamos todo el semestre, los partidos, elaboramos un informe de todas las fortalezas del equipo y las áreas de mejora que pueda tener”, comentó Ismael Rescalvo.

Pero no solo vio los juegos de la Liga entre enero y abril, en los que el equipo nunca respondió como se esperaba; sino que también observó con detenimiento los partidos del semestre anterior, en el que Alajuelense ganó todas las competiciones que disputó.

“No me gustaría individualizar, porque vi rendimientos individuales muy buenos y otros que yo sentía (que algo pasó), porque también vi algunos partidos del torneo de la 31 y vi jugadores con un nivel altísimo, que a lo mejor en este torneo, por circunstancias, no han tenido un rendimiento esperado y seguramente ellos son los más autocríticos en esa parte”, manifestó.

La posición de Ismael Rescalvo sobre la indisciplina

El entrenador español optó por reservarse algunas de las conclusiones que sacó más a fondo; pero que le permiten tener una noción de los jugadores que ahora están en sus manos.

“Vi un equipo con muchas cualidades, un equipo joven, donde creo que hay un margen de mejora para poder aportarles y ayudarles; y sobre todo, recuperar esa identidad y esa hambre por ganar.

”Que creo que es importante, porque para poder ganar no solo hay que jugar bien y transmitir una idea de juego; sino también tener una mentalidad de que el ganar te lleve a seguir ganando”, detalló Ismael Rescalvo.

Alajuelense presenta a Ismael Rescalvo como su nuevo técnico

En cuanto a su metodología, el técnico español contó que le gusta que el futbolista comprenda el juego y que lo tenga muy claro.

Para él, todas las tareas deben dirigirse a un estilo propositivo, dominante; pero el que no solo es saber atacar, sino también defender, aplicarlo en las transiciones y dominar el balón parado.

“Conociendo la liga costarricense y viendo el perfil de equipos a los que nos vamos a enfrentar, pues también ajustar a lo que la competición demanda”, afirmó.

Dijo que el propio campeonato enseña el camino y que cuando se pueda practicar ese fútbol que le gusta, lo harán; pero que cuando haya partidos en los que deban adaptarse, sin tantos pases, cambiarán.

“Intentaremos atacar de otra manera, porque hay que tener diversidad, dominar diferentes tipos de ataque. Y adaptarnos al rival, a la superficie, con el objetivo único de ganar cada partido.

”No te podés pegar un tiro en el pie y jugar todos los partidos de la misma manera, habrá partidos en los que te puede servir y otros en los que a lo mejor no”, aseguró.

Carlos Vela presentó a Ismael Rescalvo el jueves pasado, como nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Para eso, Ismael Rescalvo considera que los futbolistas con su capacidad y con las herramientas proporciondas por el cuerpo técnico, puedan solucionar los partidos.

El español tiene claro que en Costa Rica hay varias canchas sintéticas. Según él, esas gramillas sí condicionan el estilo de juego, pero tampoco lo ve como excusa. Alajuelense iniciará su pretemporada el 1.° de junio.

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