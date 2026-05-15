¿Quiénes acompañarán a Ismael Rescalvo en el cuerpo técnico de Alajuelense? Esto se sabe

Liga Deportiva Alajuelense presentó al español Ismael Rescalvo como su nuevo técnico, tras firmar un contrato por un año. Él traerá su propio equipo de trabajo, el que lo ha acompañado en otros clubes.

Su hermano gemelo, Juan Rescalvo es el asistente técnico; mientras que Robert Tejero llega como preparador físico. Sin embargo, no serán solo ellos.

“Vamos a reforzar el cuerpo técnico con alguien de casa como un segundo apoyo para el cuerpo técnico, que será otro asistente. También habrá un preparador físico de casa para apoyar a Tejero en la parte operativa del día a día, más todo el staff multidisciplinario que la Liga siempre ha brindado y que va a seguir ofreciendo para conseguir los resultados”, expresó el gerente deportivo, Carlos Vela.

¿Quién será ese otro asistente técnico? La decisión todavía no está tomada. Sin embargo, pareciera que el camino se traza hacia alguien de los cuerpos técnicos de liga menor del club.

“Estamos analizando perfiles de gente preferentemente de casa, de gente que hoy conozca a los muchachos que vienen trabajando, que pueda hacer esa etapa de transición con Ismael”, citó Vela.

Su intención es que sea una persona que esté empapada de los jugadores que van subiendo de la U-17, de la U-19, de la U-21 y de los que están en el convenio con Sarchí.

“Que sea alguien que conoce el día a día de ellos, que le pueda ir ayudando a Ismael en este periodo de pretemporada y quién mejor que los que los han venido entrenando en estos días. Probablemente por ahí vendrá la decisión y se definirá en los próximos días”, aseguró Vela.

A pesar de que en este momento la Liga se encuentra en etapa de descanso, varios jugadores siguen yendo al CAR como parte de su acondicionamiento.

Otros se encuentran en los microciclos de las selecciones nacionales, ya sea la Mayor, la Sub-23 o la Sub-20.

“A nivel de armado de planilla, sí hemos venido platicando a lo largo de estos días con Ismael, hay muchas cosas que ya venían avanzadas, pero siempre es importante la opinión y tener al técnico, y había que esperar este día, oficializarlo y ahora sí empezar en marcha a ser más contundente con todo lo que se ha venido avanzando”, destacó Carlos Vela.

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