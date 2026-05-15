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¿Quiénes acompañarán a Ismael Rescalvo en el cuerpo técnico de Alajuelense? Esto se sabe

Ismael Rescalvo llega a Liga Deportiva Alajuelense con un asistente técnico y un preparador físico de su confianza

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Por Fanny Tayver Marín
Ismael Rescalvo lleva diez años como entrenador y buscará en Alajuelense su primer título.
Ismael Rescalvo lleva diez años como entrenador y buscará en Alajuelense su primer título. (Prensa LDA/Prensa LDA)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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