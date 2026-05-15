Joel Campbell se muestra entrenando en inesperado lugar mientras su futuro es una incógnita

El futuro profesional de Joel Campbell se mece en la incertidumbre. Tras finalizar su contrato con Liga Deportiva Alajuelense, la llegada de un nuevo técnico al cuadro rojinegro y la negativa de otros clubes por hacerse con sus servicios, es una completa incógnita qué pasará con el atacante.

A la espera de que se aclare su destino, Campbell ha decidido tomar estas vacaciones con rigor y mantenerse en forma hasta que su rumbo encuentre paradero. O, al menos, así lo mostró en sus redes sociales.

Recientemente, el jugador compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que se le ve en un sitio de entrenamiento algo inesperado. No se trata de las instalaciones de un equipo o de la Selección de Costa Rica, ni tampoco de su centro de alto rendimiento.

El habilidoso jugador posó junto al entrenador personal Jonathan Uba, en el gimnasio Onix Gym, propiedad del reconocido coach. “Ya se entrenó. Lindo día para todos”, escribió.

Si por la víspera se saca el día, todo indica que Joel busca potenciar su parte física para llegar en buenas condiciones a la pretemporada que inicia pronto. Cabe destacar que justo el aspecto físico ha sido uno de los factores más se le ha criticado durante su última etapa en el balompié.

De momento, únicamente se sabe que Alajuelense, con la llegada del director técnico Ismael Rescalvo, valorará la continuidad de Campbell.

“De Joel tengo conocimiento de que el jugador ya terminó su contrato con el club. Hablando con Carlos (Vela) vamos a tener una conversación con el jugador y a partir de ahí veremos qué es lo mejor para todos y ahí tomaremos la decisión”, aseguró Rescalvo.

“Vamos a tomar estos días para evaluar la situación y sin prisa decidir”, añadió el nuevo estratega de los rojinegros.