¿Saprissa pierde a Marcelo Tulbovitz? Esto informa el Monstruo sobre el querido preparador físico

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Deportivo Saprissa informó que, de momento, no ha llegado a un acuerdo para mantener al preparador físico uruguayo Marcelo Tulbovitz dentro de su cuerpo técnico.

Tulbovitz terminó contrato con los tibaseños y, aunque existía la intención por parte del club de mantenerlo en su puesto, el uruguayo recibió la oferta de renovación, pero pidió tiempo para analizar su siguiente paso profesional.

“Tras las conversaciones sostenidas, en un ambiente de respeto y profesionalismo, Marcelo comunicó al club su decisión de analizar íntegramente su futuro profesional, incluyendo posibles oportunidades y ofertas provenientes del mercado internacional”, se lee en el comunicado.

Marcelo Tulbovitz llegó al club morado en agosto de 2025 para integrarse, en ese momento, al cuerpo técnico que lideraba Vladimir Quesada; posteriormente, continuó cuando Hernán Medford tomó el control del banquillo.

Medford ya había comunicado públicamente que quería mantener a Tulbovitz en el equipo.