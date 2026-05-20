Saprissa confirma la salida de Marvin Loría y dos jugadores más

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Deportivo Saprissa informó, por medio de un comunicado de prensa, la salida de tres jugadores de su plantel. Se trata de los futbolistas Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco.

El equipo morado confirmó que “mantiene sus puertas abiertas para brindar apoyo y acompañamiento, reconociendo que forman parte de la familia saprissista y representan el ADN de la institución”.

Vega no tuvo participación con los saprissistas durante el último semestre, ya que en agosto de 2025 sufrió una lesión en una de sus rodillas que lo dejó fuera de los terrenos de juego por varios meses.

Por otra parte, Loría fue uno de los futbolistas más criticados por la afición durante el Clausura 2026.

En el caso de Ricardo Blanco, el lateral derecho regresó a la actividad en el segundo semestre de 2025, luego de una lesión que lo mantuvo dos años de baja. Aunque su contrato terminaba en diciembre de 2025, el Monstruo decidió renovarle por un semestre más, correspondiente al primero de 2026.

Perder la final de segunda ronda ante Herediano fue un golpe fuerte para el cuadro tibaseño, lo que provocó una evaluación comandada por el cuerpo técnico dirigido por Hernán Medford y la cabeza deportiva, Erick Lonis.

Además de los casos de Loría, Vega y Blanco, Saprissa tiene pendiente definir otras situaciones: las de Mariano Torres, Newton Williams y Ariel Rodríguez, futbolistas que finalizan contrato y cuya continuidad en el subcampeón nacional aún no está definida.