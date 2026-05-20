Afición de Saprissa lo tiene claro: solo tres jugadores deben ser renovados, ¿quiénes son?

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, vive días intensos en medio de reuniones, análisis, renovaciones y posibles salidas en el plantel.

Mariano Torres, Ricardo Blanco, Ariel Rodríguez, Deyver Vega, Marvin Loría y Newton Williams terminan contrato con los morados, y Lonis está en negociaciones con ellos para determinar quiénes siguen y quiénes se marchan.

La afición morada lo tiene claro y, sin darle mucha vuelta, le dice a Lonis que, de los seis, renueve solo a tres.

Los seguidores del club se hicieron sentir en el sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace). Lonis debe perfilar el equipo que le hará frente al próximo campeonato de Apertura 2026.

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: “Estos jugadores terminan contrato con Saprissa: Mariano Torres, Ricardo Blanco, Deyver Vega, Marvin Loría, Newton Williams y Ariel Rodríguez. ¿A quiénes renovaría?”.

Las opciones de respuesta fueron: a todos, a ninguno, solo a Mariano, solo a Mariano y a Ariel, solo a Mariano, Ariel y Newton Williams.

Así respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de Pantalla/Captura de pantalla)

En el sondeo participaron 1.462 personas. De ellas, 865 (59%) consideraron que solo se debe renovar a Mariano, Ariel y Newton Williams; 331 (23%) opinaron que solo a Mariano y a Ariel; 117 (8%) señalaron que se renueve a todos; 90 (6%) dijeron que no se renueve a ninguno y 59 (4%) opinaron que se renueve solo a Mariano Torres.

“En un club es imposible renovar a todos; hay que ver a cada uno en su momento y circunstancia. Tenemos que ser realistas, uno debe buscar lo mejor para el club y, algunas veces, lo mejor es renovar a un jugador y otras es no renovarlo, o cambiarlo, o buscar mejorar el promedio de edad”, le dijo Erick Lonis a La Nación, a finales de marzo pasado.

Erick añadió que en las renovaciones ven varias variables, no solo el desempeño dentro de la cancha.

“Algunos quieren quedarse en la institución, por ejemplo, Ricardo Blanco y David Guzmán, que quieren mantenerse en el club y, en una negociación de este tipo, se debe incluir el crecimiento personal postretiro, no simplemente decirle al futbolista ‘hasta aquí’, sino que nos preocupamos por plantearle un contrato por determinada cantidad de meses, y que también venga acompañado de un proceso de adaptación a la vida profesional postretiro”, afirmó Lonis.

Ricardo Blanco es uno de los seis jugadores del Deportivo Saprissa que terminan contrato; para muchos aficionados morados, el lateral ya no debe seguir en el equipo. (JOHN DURAN/John Durán)

Otro de los temas que Lonis debe resolver en cuanto a las renovaciones son los extranjeros. Saprissa cuenta con seis, porque ya se recuperó el panameño Newton Williams, quien no fue inscrito el torneo pasado por estar en rehabilitación de una lesión, pero ya está listo para regresar a las canchas.

Con Mariano Torres, el cubano Luis Paradela, el nicaragüense Bancy Hernández y los panameños Fidel Escobar, Tomás Rodríguez y Newton Williams, los tibaseños deben sacar a algunos para completar el máximo de cinco foráneos por club.

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