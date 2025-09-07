Sabalenka conquista su segundo título seguido del Abierto de EE. UU.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka posa con su trofeo luego de vencer a la estadounidense Amanda Anisimova en la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos 2025.

La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó este sábado a la estadounidense Amanda Anisimova y revalidó el título del Abierto de Estados Unidos, en su última oportunidad de cerrar el año con un trofeo de Grand Slam.

La número uno mundial ganó 6-3 y 7-6 (7/3) a Anisimova (9), que terminó hundida al perder su segunda final grande seguida tras la de Wimbledon.

Sabalenka es la primera tenista en repetir triunfo en el Open desde los tres títulos seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

El campeón masculino se definirá el domingo con la final entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, a partir de las 12 m. m. hora de Costa Rica.

Sabalenka, de 27 años, posee también dos trofeos del Abierto de Australia (2023 y 2024) y, con su total de cuatro coronas de Grand Slam, iguala a figuras como la española Arantxa Sánchez Vicario, la japonesa Naomi Osaka y la belga Kim Clijsters.

Aunque nadie le discute la jefatura del circuito, Sabalenka no había ampliado hasta ahora su vitrina esta temporada, tras caer en las finales del Abierto de Australia y de Roland Garros.

“Todas las duras lecciones valieron la pena”, afirmó al recibir el trofeo y el cheque de cinco millones de dólares.

Por su parte Anisimova, de 24 años, explotó esta temporada tras estar fuera del tenis en varias etapas por problemas de salud mental.

Para intentar vencer el sábado a la actual líder del circuito tenía el apoyo mayoritario de los 23.000 aficionados, que el año pasado ya vieron cómo Sabalenka vencía en la final a otra tenista local, Jessica Pegula.

El duelo inició con un trepidante intercambio de golpes, como se esperaba de dos de las jugadoras más potentes del momento.

La estadounidense puso presión con tres oportunidades de break en el juego inicial de las que la vigente campeona logró salir ilesa.

Sabalenka quebró por primera vez antes de una fulminante reacción de Anisimova para ganar tres juegos consecutivos.

La suerte de la final estuvo siempre en la raqueta de la estadounidense, condenada por un total de 29 errores no forzados por 15 de Sabalenka.

La pista Arthur Ashe era otra vez una olla a presión frente a Sabalenka, que en el pasado padeció ambientes muy hostiles, sobre todo en la final perdida en 2023 ante Coco Gauff.

Anisimova se avanzó 6-5 pero no pudo evitar un tiebreak, la especialidad de la bielorrusa, que se impuso con claridad hasta desplomarse en la pista de emoción por el triunfo.