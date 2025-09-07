Puro Deporte

Sabalenka conquista su segundo título seguido del Abierto de EE. UU.

El último Grand Slam de tenis de la temporada coronó a Aryna Sabalenka ante una Amanda Anisimova sin respuestas en el Abierto de EE. UU.

Por AFP
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka posa con su trofeo luego de vencer a la estadounidense Amanda Anisimova en la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos 2025.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka posa con su trofeo luego de vencer a la estadounidense Amanda Anisimova en la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos 2025. (TIMOTHY A.CLARY/AFP)







Aryna SabalenkaAmanda AnisimovaTenisAbierto de Estados Unidos
