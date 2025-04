Rolando Fonseca: ‘Saprissa hace muchos años perdió la identidad’

Rolando Fonseca se muestra sumamente crítico y molesto con el Deportivo Saprissa y toda la situación polémica alrededor de Vladimir Quesada que se desató en la última semana no le gustó para nada. Fiel a su estilo, sin filtros y simplemente diciendo lo que piensa, no podía quedarse callado.

“Saprissa hace muchos años perdió la identidad y cuando usted pierde la identidad, pierde todo, cuando sus chicos no conocen cuál es la historia de esta institución y cómo se forjó, la pierdes”, afirmó en un programa de Teletica Radio.

LEA MÁS: Saprissa tomó una drástica decisión con el entrenador Vladimir Quesada

En ese espacio, señaló que nadie se lo tiene que contar, porque él mismo lo vivió y recordó que estando en el Saprissa, viendo en a estandartes referentes e históricos del club como Evaristo Coronado, Vladimir Quesada, Roy Myers y un montón de personas más, hay cosas que no pueden ser.

Porque una vez se percató de que chiquillos de divisiones menores veían a ese tipo de figuras, les pasaban al lado y ni siquiera los saludaban, a sabiendas de que son una institución en el club. Y al percatarse de eso, simplemente tragó grueso y se dijo: ‘Esto se perdió'.

“Porque si Rolando Fonseca a sus 12, 9 u 8 años pasaba por ahí y no saludaba y no reconocía y me iba de atrevido a meterme al estadio, don Israel, don Carlos, don Juan Varela, don Carlos Bogantes que en paz descanse, don Alfredo Lewis, usted sabe dónde usted quedaba, te mandaban ni al rincón, afuera del estadio.

LEA MÁS: Rolando Fonseca sacude a Saprissa: ‘Es un equipo desequilibrado, la idea de Paulo Wanchope no se ve’

”Entonces, eso es permisivo cuando Horizonte Morado, y aquí sí, discúlpeme, me voy a las cabezas, no tenés claro qué es lo que querés. Si usted está enfocado solo en el equipo grande y descuida lo que es liga menor, porque vaya vea la vestimenta de los equipos de liga menor en el Saprissa, de sus sus sucursales, de sus filiales, es una vergüenza”, aseguró Rolando Fonseca.

"Saprissa hace muchos años perdió la identidad" pic.twitter.com/m1heX8HsXG — TD Más (@tdmascrc) April 3, 2025

El capítulo de la polémica con Vladimir Quesada en Saprissa

El lunes pasado, Vladimir tuvo una fuerte discusión con el español Luis Tornadijo, jefe de las divisiones menores, lo que provocó que el técnico fuera separado de su cargo, como entrenador del equipo U-15.

“Las cosas son como se dicen. Hubo un partido en el que un muchacho fue golpeado y no había médico. Vladimir se lo reclamó a Luis Tornadijo, quien le dijo: ‘Si no le gusta, se va’. Vladimir le respondió: ‘Entonces, écheme, écheme’”, le dijo una fuente a La Nación.

LEA MÁS: Saprissa confirma el nuevo puesto de Vladimir Quesada

Luis Tornadijo llegó a Saprissa en agosto del 2023 como jefe de scouting y después pasó a ser el encargado de las divisiones menores, mientras que Quesada asumió el equipo sub-15 en octubre del 2024, luego de ser cesado del primer equipo.

Quesada regresó a Saprissa en el 2022 tras trabajar para la Fedefútbol en la Selección Sub-20. Antes de eso, llevaba muchos años en la institución tibaseña.

Después de todo el conflicto con el jefe de ligas menores, Vladimir Quesada dejó el cargo como técnico de la U-15 de los morados, y el club anunció que asume un rol clave en la formación de talentos en Saprissa.

“El Deportivo Saprissa comunica que el histórico exjugador y entrenador Vladimir Quesada asumirá el cargo de Encargado de Mejora Individual del Jugador (tecnificación), una posición estratégica para el desarrollo integral de las nuevas generaciones dentro de la institución”, destacó el club en el comunicado enviado a la prensa.

Además, el club indicó que en su nueva función, Quesada será el responsable de liderar un proceso individualizado de mejora para los jugadores de Divisiones Menores, abarcando aspectos técnicos, tácticos y físicos con el apoyo y coordinación de los demás entrenadores y gerencia deportiva.

Entre sus principales responsabilidades se incluyen diseñar y ejecutar planes personalizados de desarrollo; conservar una comunicación constante con los cuerpos técnicos para potenciar el crecimiento de cada jugador, aparte de fomentar una cultura de autoconocimiento, disciplina, esfuerzo y superación dentro del equipo.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.