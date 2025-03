Rolando Fonseca sacude a Saprissa: ‘Es un equipo desequilibrado, la idea de Paulo Wanchope no se ve’

Directo, claro y frontal, fiel a su estilo, Rolando Fonseca, exgoleador nacional y hoy comentarista, no se anduvo con rodeos para señalar el momento que vive el Deportivo Saprissa.

Rolando, quien en el pasado fue una de las grandes figuras del cuadro morado, aseguró que en el último partido de los tibaseños, el jueves pasado en Guápiles, vio a un equipo con poca idea.

“Paulo (Wanchope) y Gilberto (Martínez) son dos entrenadores formados fuera del país y con todo un bagaje, pero con ellos fue poco lo que se vio de Saprissa ante Santos”, dijo Rolando.

Fonseca reconoció que el plantel tibaseño tuvo mucha evolución en el juego ofensivo, pero lució mal en defensa.

“Estaba muy mal parado. Dicen que los equipos se arman de atrás para adelante. Al César, lo que es del César, y aunque sea Paulo o Gilberto, no hablo por los nombres, sino de Saprissa. Es un equipo desequilibrado. Es cierto, puede ser que tenga 20 opciones, o hasta 30, pero nunca te pueden agarrar mal parado, porque sos el grande, el equipo estandarte, el tetracampeón, que está buscando nuevamente ser campeón, y no te pueden agarrar mal parado”, destacó Rolando Fonseca.

Fonseca recordó que las pocas opciones que tuvo Santos en ofensiva fueron dos y, en sus palabras, “en las dos los vacunaron”. Para el exgoleador, un plantel con jugadores de jerarquía no puede dar facilidades al rival.

Rolando fue compañero de Paulo Wanchope y de Gilberto Martínez en la Selección Nacional, jugaron en el Mundial del 2002, y el mismo Fonseca aseguró que son amigos, pero él no tapa su verdad.

“Saprissa es Saprissa con billetera, con la mejor inversión de su historia. Lo dijo su presidente, y eso no se ve en la cancha, aunque los millones no entran al campo de juego. Pero son los famosos, los cotizados, y son los jugadores que marcan la diferencia. Y como dijo Gilberto Martínez, a Saprissa todo el mundo le quiere jugar, porque este Saprissa no sabe jugar. Gilberto lo sabe y Wanchope lo sabe. Si Saprissa llega con un 100% de actitud, no va a alcanzar porque el rival llega con un 120. La idea de Paulo y Gilberto, en tres partidos accesibles y con días de trabajo, simplemente no se ve”, comentó Rolando.

Rolando Fonseca dijo que la idea de Paulo César Wanchop y Gilberto Martínez no se ve en Saprissa. "A un equipo grande no lo pueden agarrar mal parado", dijo Rolando. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Fonseca añadió que a muchos les llama la atención ver a Puntarenas en la cima, pero para él, lo que debe comentarse no es la posición de los chuchequeros, sino la diferencia de puntos.

“Esa es la noticia: la distancia de puntos que tiene Puntarenas sobre el cuarto y quinto lugar, que es Saprissa. Ojo, con poca inversión. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ser eficiente y eficaz con pocos recursos. A un equipo como Saprissa, que le metieron tanto billete, ya se dieron cuenta de que no es tanto la plata, es saber contratar”, dijo Rolando.

Dardo a Gila

Fonseca agregó que ni Paulo Wanchope ni el “Tuma” Martínez armaron a Saprissa, pero sabían a lo que iban. Además, resaltó que César Alpízar, técnico de Puntarenas, tampoco armó su escuadra, sino que se la dieron.

“Paulo y Gilberto son mis amigos, pero otra cosa es lo que debo dar en mi análisis, y hoy ellos se dan cuenta de que no tienen limones. El resultado de Saprissa de hoy es lo que ha venido escondiendo en los torneos anteriores”, señaló Rolando.

Rolando Fonseca fue más allá y le lanzó un dardo a Sergio Gila, gerente deportivo de los morados, por la forma en que contrata.

“En Saprissa contratan o renuevan por hacer un gol y quedar campeón. Entonces, no te contratan por data o minutos. La pregunta a Sergio Gila es: se trajeron a dos extranjeros por la data, pero ¿cuál es la data que usan para los nacionales?”, cuestionó Rolando Fonseca.

