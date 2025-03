La afición de Saprissa ve mejor al equipo con Paulo César Wanchope al mando

La derrota del jueves pasado como visitante (2-0) contra Santos quizá golpeó a los seguidores del Deportivo Saprissa, pero no les bajó el ánimo y mucho menos afectó su ilusión.

Los morados tienen claro que recién arrancaron con Paulo César Wanchope como técnico del equipo, quien apenas ha dirigido tres compromisos.

Pese a que Paulo solo ha conseguido cuatro puntos de los nueve que disputó, la mayoría de los saprissistas consideran que, con Wanchope, se ve a un Saprissa con más control del balón y más ofensivo.

A los aficionados saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: En los tres juegos que Paulo César Wanchope ha dirigido a Saprissa, ¿ve alguna diferencia en el rendimiento del equipo?

Las opciones de respuesta fueron: Sí. Se ve un equipo con más control del balón y más ofensivo. Sí. Se ve un equipo más ofensivo. No. Lo veo igual. No. Ahora juega peor. Sí. Ya no es tan defensivo. Sí. Por lo menos le ha dado opción de jugar a todos. Se sigue igual, pero hay que darle tiempo a Paulo.

En el sondeo participaron 1.230 personas. De ellas, 767 (62%) consideraron que Saprissa se ve con más control del balón y más ofensivo; 182 (15%) opinaron que lo ven igual; 145 (12%) señalaron que se sigue igual, pero hay que darle tiempo a Paulo; 80 (7%) indicaron que ahora Saprissa juega peor; 25 (2%) votaron que ven un equipo más ofensivo; 18 (1%) dijeron que, por lo menos, Paulo le ha dado opción de jugar a todos, y 13 (1%) votaron en que ya Saprissa no es tan defensivo.

Con Paulo como entrenador, Saprissa derrotó 3-0 a San Carlos, empató 1-1 ante Liberia (ambos juegos en el Ricardo Saprissa) y, como visitante, cayó 2-0 contra Santos.

Saprissa regresa a su casa este domingo a las 4 p.m. para enfrentar a Herediano, un choque en el que Paulo y sus muchachos no tienen otra salida que ganar para intentar meterse otra vez en puestos de clasificación. Claro está, dependen de que Cartaginés, que es cuarto en este instante, deje puntos en su partido contra Puntarenas.

Kendall Waston y sus compañeros del Deportivo Saprissa tienen un difícil reto el domingo, cuando a las 4 p.m. reciban a Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los brumosos cuentan con 21 puntos y los morados están dos abajo.

“Lo que me da vueltas en la cabeza es el partido contra Herediano. Ya dije que debemos ver lo positivo y lo negativo del rival, ver lo nuestro y buscar el once ideal para el domingo y sacar la victoria. Es lo que tengo en mi mente”, dijo Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, en conferencia de prensa previa al encuentro del domingo a las 4 p.m.

Para el juego contra los rojiamarillos, Paulo podrá usar a Mariano Torres, quien regresa tras cumplir una sanción de dos partidos.

“Mariano ya estaría habilitado, es nuestro capitán y es probable que esté en el campo”, afirmó Paulo.

A Wanchope le consultaron si puede llevar un proceso en Saprissa y contestó que, cuando se llega a este club, se sabe a lo que se viene y que, en este instante, el objetivo es encontrar la forma de estar cerca de la clasificación.

“Acá no se habla de proceso, no se habla de otra cosa más que competir y hacer las cosas bien”, dijo Paulo César Wanchope.

