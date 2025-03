Paulo Wanchope cobija a David Guzmán y ve lo positivo de Sabin Merino y Nicolás Delgadillo que la afición no nota

Paulo César Wanchope se nota tranquilo. Pese a que el Saprissa no está en su mejor momento y actualmente está fuera de zona de clasificación, el entrenador tibaseño destacó que confía en el trabajo y aseguró que apenas se abra el marco, el equipo comenzará a obtener los resultados esperados.

Wanchope habló sobre David Guzmán, uno de los futbolistas cuestionados por la afición; también destacó virtudes de los extranjeros Sabin Merino y Nicolás Delgadillo, dos jugadores a los que la afición les exige resultados pronto.

-¿Cuál es su valoración del trabajo ofensivo?

-Nosotros, de lo que hemos trabajado, hemos podido aumentar las llegadas al arco rival. El primer partido que estuve a cargo pudimos hacer tres goles, después no, y ayer no pudimos. Creamos las opciones, pero fue un partido atípico porque no nos ingresó el gol con esa cantidad de opciones. No debemos desesperarnos, ahora mucho detalle, video, recuperar. Ver puntos fuertes y débiles del rival.

-¿Mariano volverá contra Herediano?

-Mariano ya estaría habilitado, es nuestro capitán y es probable que esté en el campo.

-¿Qué lo ocupa en este momento?

-Lo que me da vueltas a la cabeza es el partido contra Herediano. Ya dije que debemos ver lo positivo y negativo del rival, ver lo nuestro y buscar el 11 ideal para el domingo y sacar la victoria. Es lo que tengo en mi mente.

-¿Por qué cree que Saprissa está recibiendo tanto gol al inicio de los partidos?

-Es un tema a revisar y buscar la estrategia adecuada para iniciar los partidos y, más bien, no estar por debajo del marcador. Es algo que debemos hablar internamente.

-¿Cómo evalúa a David Guzmán y el rendimiento mostrado hasta ahora?

-Hasta yo me he resbalado. Le pasó a Steven Gerrard también, él perdió una jugada. Eso pasa... Eso no es un error. Guzmán nos da cosas importantes que tal vez la gente no ve, nos da tranquilidad, experiencia, muchas cosas más. Cuando la situación está como está, siempre se señala a algunos jugadores y al entrenador. La gente nos quiere ver ganar independientemente de quién esté. Recuerden que con Vladimir se ganaron cuatro campeonatos seguidos, y al siguiente, la gente se olvidó.

-¿Cómo maneja la frustración notoria en el plantel?

-Se podría magnificar. Algo positivo es que uno ha estado en esa situación como jugador. Ahora, muy bonito, me recuerdo de los goles, pero cuando los fallaba, me acuerdo de lo que me decían cuando no hacía goles... Si yo no viera que ellos están aplicando lo que se está entrenando, sería diferente, tal vez estaría inquieto. Pero tuvimos opciones importantes y claras. Si seguimos ese patrón de tener ese volumen, yo le aseguro que en los partidos que vienen haremos más goles.

-¿Usted quiere hacer un proceso o eso no es posible en Saprissa?

-Cuando uno viene a Saprissa ya sabe a lo que viene. El objetivo es este, ya se sabe. El objetivo de Saprissa es quedar campeón y punto. Por eso, ahora me ocupo en buscar la forma de estar cerca de la clasificación. Acá no se habla de proceso, no se habla de otra cosa más que competir y hacer las cosas bien.

-¿Contento con Sabin Merino y Nicolás Delgadillo?

-Ayer entraron muy bien. Merino había tenido una lesión y había que llevarlo de una forma, pero entró bien. Delgadillo entró bien, tiene buen centro, buena precisión, y vamos a aprovecharlo. Él hizo tres centros importantes. Merino tuvo opciones de gol.