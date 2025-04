Nació, creció, jugó y se desarrolló en el club que le robó el corazón desde niño. En su mente siempre está la idea de darle lo mejor a Saprissa, sin importar dónde lo pongan. “Soy empleado del club”, solía decir, y hasta afirmó: “Voy donde me pongan”. Estas palabras son de Vladimir Quesada, el técnico que le dio cuatro títulos al club. El timonel que llevó al equipo al tetracampeonato, ese logro que tanto enorgullece a los morados. Ese tetracampeonato que tantas veces menciona Juan Carlos Rojas, presidente del club, para destacar que Saprissa es un equipo de éxito, lleno de logros, el de más cetros del país.

Pero a la hora de pensar en Vladimir, en el ser humano, en su trabajo desde los 12 años —porque desde esa edad está en Saprissa, primero en ligas menores, luego como jugador y después como entrenador del primer equipo—, quizá no le han dado el lugar que se merece. Creo que Vladimir es un infravalorado en el club tibaseño. Da la sensación de que Saprissa relega a Vladimir Quesada como si estorbara.

Aclaro, y por eso escribo que “quizá no le dan el lugar”, porque podría ser que alguien me diga que a Quesada le ofrecieron la gerencia deportiva, pero él prefirió dirigir las ligas menores. Sin embargo, no creo que eso haya sucedido, que realmente lo hayan considerado, por ejemplo, para el puesto que hoy ocupa Sergio Gila.

La sensación es que Vladimir ha sido el “apaga fuegos” en Saprissa. Cuando urge un técnico para el primer equipo, ahí está Vladimir. Y cuando no lo necesitan, lo envían a dirigir en ligas menores. Ojo, no digo que eso sea malo; incluso formar niños y jóvenes puede encantarle a Vladimir, pero deben darle el respeto que merece.

No puede ser que Luis Tornadijo, a quien no conozco y de cuya trayectoria en Saprissa no sé nada ni qué le ha dado al club, le diga a Vladimir: “Váyase”. Es una falta de respeto para un ídolo de la afición morada.

Por favor, Vladimir tiene 47 años en Saprissa. Solo estuvo fuera seis meses en su etapa con Santos y luego volvió. Después trabajó en la Federación Costarricense de Fútbol, pero prestado por Saprissa.

Vladimir es morado de corazón, un experimentado del fútbol, preparado en educación física y como técnico en la Universidad Nacional. Por eso creo que, en lugar de tenerlo dirigiendo un equipo de liga menor o viendo dónde lo ubican, como si estorbara, Luis Tornadijo debería aprovecharlo para nutrirse de su conocimiento. Debería tenerlo como asesor, como hombre de confianza.

En Saprissa tienden a presumir del ADN morado, a veces de forma excesiva. Hablan de que a los jugadores les inyectan ese ADN desde las ligas menores y pregunto: ¿Quiénes son los encargados de transmitir ese ADN si en ligas menores casi no hay exjugadores trabajando para el club? Solo están José Pablo Fonseca, Marco Herrera y Vladimir Quesada, a quien ni siquiera le han dicho qué van a hacer con él.

En el Deportivo Saprissa no valoran a Vladimir Quesada. 'Váyase', le dijo Luis Tornadijo. Sin duda, si el técnico se marcha, muchos clubes querrán tenerlo en sus filas. (Prensa Saprissa)

Fonseca y Herrera tampoco son vistos con buenos ojos por Tornadijo. Además, en el club solo está Roy Myers y pare de contar.

¿Dónde está la gente de la casa, los morados? Quienes hoy son técnicos, como Try Bennette, Douglas Sequeira, Gerald Drummond, Juan Bautista Esquivel, Hernán Medford o Rónald González, no son tomados en cuenta. Otros estuvieron y los hicieron a un lado, los quitaron o no les importó que se marcharan, como Jervis Drummond o Víctor Cordero.

Gilberto Martínez volvió a Saprissa 20 años después, y no fue porque los dirigentes lo llamaron, sino porque Paulo César Wanchope lo pidió como su asistente.

Es más, Evaristo Coronado ya ni siquiera está en la comisión técnica. Es probable que él mismo decidiera hacerse a un lado por falta de tiempo, pero al menos deberían estar en contacto con él, que siga opinando y aconsejando al club.

A Luis Tornadijo le recuerdo que, en su etapa como jugador, desde 1985 hasta el año 2000, Vladimir Quesada alzó seis títulos nacionales y cinco internacionales. Mientras que, como director técnico, fue ganador de los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como del Apertura 2023 y el Apertura 2024.

¿Y usted, Luis Tornadijo, qué le ha dado a Saprissa? ¿Ganó algo con Saprissa?

