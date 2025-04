Afición de Saprissa explota contra la dirigencia por la situación de Vladimir Quesada

La afición del Deportivo Saprissa está furiosa con la dirigencia del club por la situación que vive Vladimir Quesada.

El técnico fue separado como entrenador de la Sub-15 y, según los rumores, en Saprissa analizan si continúa o no en el club. Esto no agradó a los aficionados, quienes en redes sociales defienden a Quesada, a quien ven como una institución en el cuadro morado.

Vladimir tuvo una fuerte discusión con el español Luis Tornadijo, jefe de las divisiones menores, lo que provocó que el técnico fuera separado de su cargo.

Una fuente consultada por La Nación confirmó que Vladimir ya no es el entrenador del equipo, pero que hasta el momento no le han dicho si seguirá o no en el club. Este medio también llamó a Vladimir, pero no contestó las llamadas.

“Las cosas son como se dicen. Hubo un partido en el que un muchacho fue golpeado y no había médico. Vladimir se lo reclamó a Luis Tornadijo, quien le dijo: ‘Si no le gusta, se va’. Vladimir le respondió: ‘Entonces, écheme, écheme’”, dijo la fuente.

Los seguidores morados se hicieron sentir en las redes sociales de Saprissa. Por ejemplo, en Facebook, Mauricio Arguedas escribió: “Se deben ir los españoles que tiene el club, Vladimir solo quiere lo mejor para Saprissa”.

Álvaro Mathieu apoyó a Arguedas y comentó: “Quiten a ese montón de españoles. Vladimir es de los nuestros, tiene que estar en ligas menores”.

Steven Hernández pidió respuestas y aseguró en Facebook que los españoles le han hecho daño a Saprissa.

“¿Qué pasó con Vladimir? Hagan justicia, quieren parecerse a la acera del frente... Por favor, Vladimir solo pidió las condiciones necesarias”, señaló Luis Diego Núñez.

Luis Ramírez fue más allá y apuntó: “Si sacan a Vladimir, van a conocer a la afición morada”.

Kevin Castillo escribió: “Respeten a Saprissa, lo de Sergio Gila es lo mismo que Agustín Lleida hizo en la Liga. ¿Hoy es Vladimir, mañana quién? Siempre rajamos de ADN, pero lo están cortando de raíz como hicieron en la Liga. Como aficionado denuncio que nos tienen secuestrado el equipo”.

Los aficionados del Deportivo Saprissa ven a Vladimir Quesada como una institución en el club y no aceptan que se hable de su posible salida. (JOHN DURAN)

Las cosas están que arden alrededor de Saprissa, que oficialmente no se ha pronunciado. De momento, La Nación conoce que Vladimir Quesada sigue como empleado de la institución, pero fuera de la Sub-15. Al técnico no le han comunicado en qué función lo van a utilizar o si al final deciden cesarlo.

William Solano señaló que los dirigentes que están en Saprissa, han arruinado al club. “Deben irse los españoles que no han mostardo nada”, escribió Solano.

Luis Tornadijo llegó a Saprissa en agosto del 2023 como jefe de scouting y después pasó a ser el encargado de las divisiones menores, mientras que Quesada asumió el equipo sub-15 en octubre del 2024, luego de ser cesado del primer equipo.

Quesada regresó a Saprissa en el 2022 tras trabajar para la Fedefútbol en la Selección Sub-20. Antes de eso, llevaba muchos años en la institución tibaseña.

