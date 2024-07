Rolando Fonseca comparte elogios y preocupaciones sobre la nueva Selección de Costa Rica

Rolando Fonseca, goleador histórico de la Selección de Costa Rica, evaluó el paso del combinado patrio por la Copa América. El Amigo del Gol confesó que tiene mucha ilusión en el plantel patrio por el esfuerzo y la entrega mostrada; no obstante, externó su preocupación por la fase ofensiva.

Fonseca también hizo un llamado a desarrollar personalidad en el plantel.

- ¿Qué criterio tiene del paso por Copa América?

- No es fácil hacer un nuevo proceso y tener tres fogueos de esa calidad; es un gran premio. El desarrollo de los muchachos, el funcionamiento, todo lo que queramos observar, pues rescato que hay un dibujo, una estructura y el seleccionador ya escogió que quiere jugar así.

Ahora el entrenador tiene que continuar buscando características de jugadores que se adapten a esa estructura de juego. Hay que buscar parámetros, porque gustos todos tenemos, pero cosas que se adapten a lo que él quiere, solo él sabrá. Él tiene que tomar jugadores que se adapten y compenetren rápidamente, porque la Selección lo que menos tiene es tiempo.

- ¿El partido contra Brasil nos da buenas señales?

- Él tiene que empezar por algún lado y comenzó de atrás para adelante. Comenzó con buena estructura y no hizo el ridículo, no se comió cinco goles contra Brasil. Yo respeto cómo comenzó el proceso.

Rolando Fonseca fue figura de la Selección de Costa Rica en los años 90 y los 2000.

- ¿Hay ilusión por el comienzo de un proceso?

- No me genera ilusión comenzar; lo que genera ilusión es el esfuerzo, esperanza, sacrificio y entrega. La entrega nos ilusiona a todos. Ver a los jugadores compenetrados nos hace creer; también el corazón que le pusieron.

- ¿Destaca el trabajo de la zaga?

- La parte defensiva siempre se comió cuatro goles. No todo fue efectivo. La fase defensiva no tiene para elaborar. Elaborar es sacar el balón desde atrás; eso no se vio.

- ¿Cuál es el principal punto de mejora?

- La personalidad. Hay que trabajar mucho la personalidad de los jugadores. Esto no será fácil.

- ¿Por qué dice eso?

- ¿Cómo hace usted para dominar un balón si no hay personalidad? Lo más fácil es destruir, pero, ¿cómo hago para construir? Pues para eso se ocupa personalidad.

- Alexandre Guimaraes en 2002 logró que ustedes le jugaran a cualquier rival.

- Eso se crea con personalidad, eso se crea con las características de los jugadores. Además, él pidió respeto y confianza. Todos nos adaptamos y desarrollamos personalidad.

- ¿Cómo digerir el fenómeno de Jeyland Mitchell?

- Es un niño al que le llegó la oportunidad en el momento adecuado. La enseñanza es que uno tiene que estar listo cuando la oportunidad llega. En el momento que se abre la oportunidad, uno debe estar preparado. Lo de Mitchell es una oportunidad para entender que uno debe entrenar siempre con todo. Vea, a Mitchell le cambió la vida en seis partidos, en tres meses.

- ¿Tiene para brillar en la élite del fútbol?

- No sabría, pero algo le vieron. Hubo alguien que creyó en él; ahora en Costa Rica hay talento pero nadie lo sabe descubrir, tiene que venir gente de afuera para verlo.

- ¿Cómo ve el papel que juega Joel Campbell en la actualidad?

- Lo de Campbell es temporal. Hay que entender que él necesita ritmo, necesita una pretemporada fuerte. Ahora le ha tocado afuera por circunstancias físicas y mentales. Campbell sigue siendo determinante y vea lo que jugó, fue eficaz.

- ¿Es la fase defensiva la principal fortaleza?

- Yo creo que es muy bueno que desarrollaron una figura o estilo de juego. Funcionó contra Brasil, contra Colombia no y ante Paraguay se terminó complicando. Ahora hay que ver la oportunidad de evolucionar. ¿Cómo lo hace? A pura técnica, ser eficiente con sus jugadores y características.

Hay mucha deuda, la gente se queda con la ilusión de Brasil porque se defendió, pero no solo es eso, hay que buscar las dos etapas del fútbol. Ojo, esta ilusión puede ser de cuidado porque ahora toca jugar una eliminatoria donde Costa Rica es el grande, es el que tiene que proponer, es el que tiene que buscar el resultado y ahí no hemos llegado.

- ¿Es más dura la eliminatoria que enfrentar a Brasil o Colombia?

- Es más dura, porque cuando usted juega ante Estados Unidos, Canadá y México, los grandes son ellos, pero ahora, si Costa Rica no lleva el peso del juego ante cualquiera, la gente criticará por no mostrar el poderío. Hay que preparar a los jugadores. Esta eliminatoria será más complicada que cualquiera.

- Gustavo Alfaro asegura que continuamos sin un ‘9′ de área. ¿Quién puede llenar ese espacio?

- Yo nunca fui un ‘9′ nominal. Se busca un delantero alto, fuerte. Los técnicos andan buscando un Salomón Rondón, un delantero que sabe apoyarse, abrir espacios, pero eso en el fútbol nacional no lo hay. Si usted no lo tiene, pues debe ver opciones; por ejemplo, vea el ‘9′ alto de Argentina. Los delanteros de Argentina son potentes y rápidos, eso es interesante.

-¿Se está fallando en la forma de atacar?

- Estamos fallando, y por mucho. Uno puede atacar con otras características. Ahí hay una tarea muy pendiente. Vea que el gol de Alcocer es una virtud del jugador, pero no es elaboración. Él rompió con su velocidad y marcó diferencia.