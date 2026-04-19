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River Plate vs. Boca Juniors: Esta es la forma de ver desde Centroamérica el Superclásico de Argentina

River Plate y Boca Juniors protagonizan un partido de altos quilates este domingo en el Estadio Monumental

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Por AFP y Fanny Tayver Marín
Ayrton Costa y Maximiliano Salas protagonizan un duelo en el último clásico argentino, que se jugó el pasado 9 de noviembre en la Bombonera. El partido de este domingo será en el Monumental.
Ayrton Costa y Maximiliano Salas protagonizan un duelo en el último clásico argentino, que se jugó el pasado 9 de noviembre en la Bombonera. El partido de este domingo será en el Monumental. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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