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Miguel ‘Piojo’ Herrera vuelve a dirigir tras su paso por Costa Rica: ¿Dónde ver el partido de leyendas México vs. Brasil?

Miguel ‘Piojo’ Herrera regresa al banquillo y lo hace con el escudo de México en el pecho

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Por Fanny Tayver Marín
Entrevista con Miguel "el piojo" Herrera
Miguel Herrera tiene una misión importante este domingo en el Estadio Azteca (llamado actualmente Estadio Banorte). (Mayela López/Mayela López)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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