Miguel ‘Piojo’ Herrera vuelve a dirigir tras su paso por Costa Rica: ¿Dónde ver el partido de leyendas México vs. Brasil?

Miguel Herrera tiene una misión importante este domingo en el Estadio Azteca (llamado actualmente Estadio Banorte).

Miguel Piojo Herrera se sentó por última vez en el banquillo aquella amarga noche en la que se consumó la eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026; pero vuelve al fútbol y no solo como comentarista de televisión.

El “Piojo” dirigirá otra vez a la Selección de México y lo hará este domingo, en el partido de leyendas, nada más ni nada menos que contra Brasil.

“¡Donde todo empezó! No importa cuántos años pasen, ponerse el escudo de la Selección Nacional en el pecho siempre se siente como la primera vez. Es un honor anunciarles que estaré dirigiendo a nuestras leyendas de México este domingo contra las leyendas de Brasil”, escribió Miguel Herrera en su cuenta de Instagram.

Además, dejó entrever en sus palabras que realmente está emocionado con lo que pasará este domingo en el Estadio Banorte, como se llama ahora el Estadio Azteca.

“Reencontrarme con grandes amigos y defender nuestros colores ante un rival como la selección brasileña es algo que me llena de emoción. ¡Vamos a dejar el alma en la cancha como siempre!”, añadió Miguel Herrera.

El partido entre las leyendas de México y Brasil será este domingo 19 de abril a las 5 p. m., justo a la misma hora en la que en el Estadio Alejandro Morera Soto comenzará el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa.

Mientras que Miguel “Piojo” Herrera será el técnico de las leyendas de México, Jairzinho dirigirá a las leyendas de Brasil.

¿Cómo ver el partido de leyendas México vs. Brasil?

Según indicó la organización, quienes se encuentren en territorio mexicano podrán sintonizarlo en Vix y TUDN; mientras que en el país sudamericano se verá por X Sports. Y la señal para el resto del mundo estará en la plataforma Layvtime.

Así promociona la organización del partido de leyendas entre México y Brasil la presencia de Miguel Herrera. (Instagram MexicoBrasilLeyendas/Instagram MexicoBrasilLeyendas)

Convocados de Brasil para el partido de leyendas

Ronaldinho

Kaká

Lúcio

Adriano

Marcelo

Edmílson

Maicon

Giovanni Silva de Oliveira

Aldair

Gilberto Silva

Edílson

Heurelho Gomes

Juninho Paulista

Paulo Sérgio

Müller

Amaral

Djalminha

Júlio César

Anderson Polga

Convocados de México para el partido de leyendas