Miguel ‘Piojo’ Herrera expone una gran diferencia que halló entre el futbolista de Costa Rica y el de México

Miguel “Piojo” Herrera sabe bien que las comparaciones son odiosas, pero hay una que le nació hacerla con conocimiento de causa y es en referencia al futbolista de Costa Rica y al de México.

Durante el tiempo que estuvo en el banquillo de la Tricolor, que ahora es propiedad del argentino Fernando Batista, Miguel Herrera pudo constatar algo que según él se ve poco y que no lo halla ni siquiera en México.

“La felicidad y la alegría con la que el costarricense viste su playera, hay muchas selecciones y hasta en México, donde hay muchos jugadores que de repente los vas a llamar a un partido que a lo mejor no tiene trascendencia, un partido en fecha FIFA, un partido amistoso que tú programaste y te dice no qué pena.

”Estoy en negociaciones con mi equipo, déjame ver, me estoy adaptando, mejor a la siguiente y yo cuando hablé con todos los costarricenses, todos estaban orgullosos y felices”, manifestó Miguel Herrera.

Esas palabras las pronunció hace unos días en una extensa charla que superó la hora, en el pódcast ADN Mora 2, hecho en Costa Rica por Ronny Rodríguez, Eduardo Mata y Daniel Zumbado

Según el “Piojo”, en su celular tiene pruebas de eso, porque ahí quedaron guardados mensajes de futbolistas como Kendall Waston y Keylor Navas, cuando los convocó y retornaron a la Selección de Costa Rica.

“Todos los importantes, se sentían muy contentos por volver a vestir la camiseta de la Selección, orgullosos y eso hay que aplaudirlo, lo digo con todas las grandes letras. Estoy muy contento de haber conocido esa parte del futbolista costarricense”, apuntó Miguel Herrera.

Cuando emitió esas declaraciones, todavía la Federación Costarricense de Fútbol no había definido quién sería el nuevo técnico de la Selección Nacional, pero vaticinó que vienen cosas buenas.

“Yo estoy seguro de que les va a ir bien, van a ir creciendo, es un país muy futbolero, como todos en Centroamérica, en Suramérica y en América del Norte, todos somos futboleros. Y nos duele cuando no tenemos éxito”, concluyó el entrenador mexicano.