Miguel ‘Piojo’ Herrera lo dice sin rodeos: ‘No hay otro como Bryan Ruiz en Costa Rica’

Miguel Herrera cree que el fútbol de Costa Rica necesita otro jugador del corte de Bryan Ruiz.

Entre confesión y confesión, Miguel “Piojo” Herrera dijo algo muy interesante sobre Bryan Ruiz y el fútbol de Costa Rica.

Antes de eso, en el pódcast ADN Mora 2, hecho en Costa Rica por Ronny Rodríguez, Eduardo Mata y Daniel Zumbado, hablaban sobre el técnico Gustavo Alfaro, quien se marchó de la Tricolor porque le salió la oportunidad de dirigir a la Selección de Paraguay, a la que clasificó al Mundial 2026.

Miguel Herrera participó en ese espacio y dijo que particularmente él no es de los entrenadores que dejan un proyecto, aunque respeta a quienes lo hacen.

“A mí me llegó una muy buena oferta para salir de Costa Rica, del fútbol brasileño y cuando tú tienes un compromiso te creas ese compromiso, yo dije que no y me quedaba en Costa Rica.

”Aposté a que nos fuera bien en Costa Rica y desafortunadamente me fue mal, pero cuando tienes un compromiso real de querer hacer las cosas y de estar donde llegaste, te comprometes”, expresó Miguel Herrera.

El “Piojo” recalcó que eso es una situación muy personal y que respeta lo que pensó Gustavo Alfaro en su momento, a quien le tiene admiración, lo conoce y lo cataloga como un buen técnico.

“A mí me toca agarrar la Selección que deja Claudio Vivas, que fue el director deportivo cuando llegó Alfaro. El recambio generacional es muy difícil y Gustavo lo arrancó muy bien, pero pasa eso, el recambio no es tan fácil”, citó.

Después de eso, ya habló de nombres puntuales de futbolistas y recordó que apareció un Patrick Sequeira que pronostica va a ser un gran arquero, “por supuesto atrás de Keylor Navas”.

Miguel Herrera le ve mucho futuro a Patrick Sequeira. (Fedefútbol)

Según el Miguel Herrera, borrar el nombre de Keylor es prácticamente imposible, pero reiteró que Sequeira está haciendo su historia.

“No se ha encontrado un jugador como Bryan Ruiz, no hay. Yo por lo menos a lo que vi en Costa Rica no hay un jugador como Bryan Ruiz, todavía falta mucho para que por lo menos veamos alguno que venga a suplir lo que hacía Bryan Ruiz” afirmó el extécnico de la Selección Nacional.

También aseguró que “hay muy buenos jugadores” y citó coo ejemplo de eso a Manfred Ugalde, Alonso Martínez, Josimar Alcócer y Kenneth Vargas.

“Me chupé todo el Premundial Sub-17 y varios partidos para la clasificación del Mundial pasado, también de la Sub-20 y no veo a un jugador que me diga este puede ser el Bryan Ruiz del mañana, no lo veo, ojalá y me equivoque”, reiteró.

Inclusive, Miguel Herrera puso sobre la palestra las cuestionamientos a Brandon Aguilera, a quien le ve condiciones.

“Pero lo critican tanto que llevarlo era más peligro para él, con la gente y los medios en contra de él; cuando el chico está en Europa, ya brincó, ya salió del fútbol costarricense y se le debería de apoyar.

”No veo otro que pueda decir aquí tengo calidad para intentar suplir lo que hizo Bryan Ruiz; no sé si sea mejor, ojalá y lo sea. Y Brandon diga aquí estoy y levante la mano”, afirmó Miguel Herrera.