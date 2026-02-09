Lo que dijo Bryan Ruiz de Jorge Luis Pinto ni el propio colombiano se lo esperaba

Bryan Ruiz no solo abrió su corazón para hablar largo y tendido por primera vez sobre cómo se encuentra su esposa, Carolina Jaikel, en la lucha contra el cáncer, y cómo ha asumido él este proceso, sino que también habló de varios técnicos que lo dirigieron y ahí saltó a colación el nombre de Jorge Luis Pinto.

En el Camerino de Wílmer López y Antonio Alfaro, en el canal de Youtube ElPato&Toño, Bryan Ruiz manifestó que cuando dio el salto a Europa en 2006, su primer año allá fue muy duro.

Porque al llegar al KAA Gent de Bélgica, el entrenador que estaba, Georges Leekens, era de un fútbol de uno, dos toques, abrir, centrar y nada de driblar, que era una característica muy marcada del tico.

“Tuve entrenadores buenísimos y entrenadores malísimos y de todos aprendí, aunque sea a tener paciencia, pero uno aprende. Yo por dicha tuve muy buenos entrenadores, estuve en Bélgica con Georges Leekens y yo no digo que era malo, fue el entrenador de la Selección de Bélgica y de equipos bastante buenos en Europa. Simple y sencillamente no le gustaba mi estilo de juego”, manifestó Bryan Ruiz.

Luego lo dirigió Trond Sollied, un entrenador noruego y contó que de él empezó a aprender más táctica. Incluso, confesó que hay unas cosas de él que tiene dentro de su forma de pensar.

“Después llegó Michel Preud’homme, que fue también un entrenador muy bueno, el mejor portero del Mundial de 1994. En Twente fuimos campeones con Steve McLaren, que había sido entrenador del Manchester United y del Derby County”, recordó.

Tras mencionar esos nombres, pronunció el de Jorge Luis Pinto.

“Yo sé que mucha gente habla de que Pinto y yo no nos llevábamos, pero Pinto era un gran entrenador. Tiene cosas que yo creo que él pudo haber cambiado para ser todavía mejor, pero era un gran entrenador, un gran estratega”, aseguró.

Al extécnico de la Selección de Costa Rica le elogió que estudiaba muchísimo al rival.

“Era muy estratega y aparte la exigencia dentro del campo siempre era al máximo, y eso son cosas muy buenas de Pinto. Al partido perfecto como se le llama al que jugamos contra Italia, en el Mundial de 2014, él decía que tenía 20 años estudiando a Italia. Y creo que sí. Todo lo que pasó en ese partido fue perfecto. Fue un muy buen entrenador”, recalcó, dejando atrás todas las diferencias entre ellos, que incluso terminó en un juicio.

Pero es que Bryan Ruiz estaba hablando propiamente del ámbito deportivo y de técnicos que fueron importantes en su carrera.

El excapitán de la Tricolor y de Liga Deportiva Alajuelense aseguró que de todos, el que más lo marcó dentro de su forma de pensar, su forma táctica y todo fue Jorge Jesús, quien lo entrenó en el Sporting de Portugal.

“Ahora está dirigiendo a Cristiano Ronaldo en Arabia, pero fue un entrenador que tácticamente me enseñó muchísimo. Aquí también estuve con Andrés Carevic que tiene muy buenas ideas, interesante, ya un fútbol más moderno. Albert Rudé, que creo que va a ser un gran entrenador, que en la teoría es espectacular y en la práctica muy bien”.

Bryan Ruiz definió a Jorge Luis Pinto como un estratega en lo táctico. (Camerino ElPato&Toño/Camerino ElPato&Toño)

Sobre el español, añadió que cuando estuvo en Costa Rica la juventud le pasó factura para tomar algunas decisiones que podían ser mejores, pero insistió que en cuanto a estrategia y en lo que es poner en práctica los entrenamientos, fue muy bueno.

Durante la charla, a Bryan le plantearon el reto de que construyera el técnico ideal, basado en los timoneles que lo dirigieron a lo largo de su carrera.

“En gestión que ahora en estos tiempos es muy importante, sería Steve McLaren. Es el manejo de camerino, saber cómo le hablo a este, cómo le hablo a aquel; que este juega, que el otro no y cómo manejo esas situaciones”, citó.

Mientras que en táctica, él elige la de Jorge Jesús junto a la Jorge Luis Pinto; mientras que para entrenamientos, se queda con los de Carevic y Rudé, porque “eran muy buenos, intensos, de mucha calidad también y con muy buenas ideas que ponían a pensar al jugador”.

Al hablar propiamente de fútbol, Bryan Ruiz dejó de lado cualquier diferencia con Jorge Luis Pinto y fue muy claro en cómo lo impactó como técnico. Y esas palabras posiblemente ni el propio colombiano se las esperaba.

