Puro Deporte

Lo que dijo Bryan Ruiz de Jorge Luis Pinto ni el propio colombiano se lo esperaba

Bryan Ruiz habló sin filtros de diferentes técnicos que tuvo en su carrera y no podía faltar Jorge Luis Pinto por una razón puntual

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Bryan Ruiz y Jorge Luis Pinto vivieron cosas importantes juntos, en la Selección de Costa Rica.
Bryan Ruiz y Jorge Luis Pinto vivieron juntos cosas importantes en la Selección de Costa Rica. (Rafael PACHECO GRANADOS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseBryan RuizSelección de Costa RicaJorge Luis Pinto
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.