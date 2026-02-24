Miguel ‘Piojo’ Herrera responde pregunta inesperada sobre los periodistas y no olvida

Miguel Herrera participó en un pódcast donde dijo algo que le sucedió estando en Costa Rica.

Miguel “Piojo” Herrera participó en el pódcast ADN Mora 2, hecho en Costa Rica por Ronny Rodríguez, Eduardo Mata y Daniel Zumbado. Y en medio de la extensa charla que duró más de una hora, recibió una pregunta realmente inesperada: ¿Hay periodistas mala leche?

El extécnico de la Selección de Costa Rica manifestó que en todos los ámbitos del trabajo hay personas buenas y malas; unas que trabajan bien y otras muy mal, así como está el buen tipo, el que siempre se encuentra ahí, sin que falten “los mala leche”.

“Mala leche hay en todos lados y sí me encontré gente mala leche en Costa Rica, pero al final de cuentas es parte del trabajo”, afirmó Miguel “Piojo” Herrera.

Sin mencionar nombres, apuntó que hubo algunos exjugadores, que están en los medios, “que se sienten tocados por Dios” y que también estuvieron en esta parte de no clasificar a un Mundial, y que parece que eso se les olvidó rápido.

“Se me acercaron y me dijeron tú eres el mejor, tu equipo de trabajo y estamos contigo y al día siguiente me estaban dando con todo en su programa”, aseguró el “Piojo”.

Insistió en que él no pidió que se le acercara y hasta le contara cosas personales, porque en realidad ni lo conocía.

“Había oído hablar de él, claro, porque es conocido, exjugador, había ido a México y lo conocí como jugador en México y todo, pero yo no le pedí que se acercara a contarme cosas personales de él, con su nieto en los brazos (...)”.

Afirmó que no entendió nunca esa actitud y que no pasa solo en Costa Rica, porque aseguró que también en México se encuentran personas así.

“En España también hay, en Brasil y Argentina encuentras de eso y seguramente en este lado estamos los que tratamos de ser frontales, de ir de frente y otros que van con el puñal para ver a quién se lo clavan, no lo dudo”, citó.

Pero el “Piojo” dice que no olvida que eso pasó con personas que apenas cuenta con los dedos de una mano y que en Costa Rica siempre estuvo muy a gusto.

“Si con cinco no voy a calificar a cinco millones de habitantes que son extraordinarios, que conmigo se portaron bien. Que estaban molestos, claro, era una eliminación a un Mundial, claro que debían estar molestos, de eso no me cabe duda”, apuntó.

Miguel Herrera también dijo que al ser figura pública pueden criticar su trabajo, pero que al menos él sí puede ver a los ojos a todos quienes lo entrevistaron.

“Yo no engañé a nadie, intenté hacer lo mejor posible y siempre trabajo con mi idea de tratar de hacer las cosas. Puede funcionar o no, pero trato de ser frontal para conseguir los objetivos”, manifestó el extécnico de la Tricolor, que todavía no tiene a su sustituto, luego del fracaso en la eliminatoria mundialista.