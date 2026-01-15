Miguel ‘Piojo’ Herrera vuelve a Costa Rica; pero antes de hacerlo criticó a Cartaginés y habló de otros clubes

Miguel 'Piojo' Herrera dijo que en estos días aparecerá más en medios de comunicación, porque viene para Costa Rica.

Miguel “Piojo” Herrera reapareció y lo hizo en un podcast del periodista mexicano Alejandro Blanco. En la extensa charla, lamentó su fracaso con la Selección de Costa Rica al quedar fuera del Mundial 2026.

También la emprendió contra la prensa tica, porque dijo que no entendía por qué casi todos los comunicadores siempre le hacían la misma consulta.

Según él, en el país hay buenos periodistas, otros son malos y algunos malintencionados. La charla se basó en eso, pero mientras hablaba, criticó una vez más al Club Sport Cartaginés, se refirió a otros clubes y a algunos dirigentes en específico.

Antes que nada, dio una noticia: “Regreso a Costa Rica a cerrar un ciclo triste, que no me gustó cómo terminó; pero así es la carrera de los técnicos y a incorporarme a México, a esperar ofertas”, expresó Miguel Herrera.

Dijo que no quiere retirarse con este fracaso con la Selección de Costa Rica, porque se siente bien, fuerte y que ha tenido propuestas no en cancha, pero sí como parte del fútbol, dentro de la televisión.

Eso le resulta atractivo y no tiene tanta demanda como estar dentro de una cancha al frente de un club o una selección.

“He tenido fracasos en mi carrera, me han dolido, pero este me dolió muchísimo porque teníamos mucha ilusión”, citó.

El comunicador le recordó una consulta que le formularon en el último partido, en el que Costa Rica quedó fuera del Mundial y le plantearon que si el puesto le había quedado grande.

“La pregunta más que mala leche ni siquiera fue pensada, porque decir que me quedó grande el fútbol costarricense, que me quedó grande la Selección, es como decir que era mucha Selección para un técnico y la verdad es que sí había muy buenos jugadores, venía un cambio generacional muy importante, terminamos tratando de hacer una mezcla de jóvenes con veteranos y nos faltó un gol”, señaló.

Seguidamente, Miguel “Piojo” Herrera nombró a Liga Deportiva Alajuelense y al Deportivo Saprissa como los dos buenos clubes que hay en el país.

Pero también se acordó del Team: “Hoy, el equipo de Jafet Soto que ha hecho un extraordinario trabajo en Herediano y es muy chistoso, porque es un tipazo, se ha portado extraordinariamente. Es el presidente y cuando las cosas no van bien se pone de técnico y ha salido campeón. Entonces, son los tres equipos fuertes”.

El periodista mexicano le hizo una consulta sobre Paulo César Wanchope, cuando decidió marcharse del cuerpo técnico de la Tricolor.

“Me dijo Wanchope que Saprissa le habló, decidió irse y seguimos hablándonos (...). En Costa Rica se están tomando decisiones muy a la ligera, rápido y es una liga poco competitiva en el sentido de que hay tres equipos, el otro puede ser Cartago, pero no se maneja bien, no lo manejan bien y hoy que Andrés Carevic estaba haciendo un gran trabajo, se fue de Cartago”, citó.

En el pasado, Miguel Herrera ya había dado declaraciones sobre Cartaginés que no cayeron nada bien en el bando brumoso y que molestaron al presidente del club, Leonardo Vargas, quien de paso integra el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Carevic estaba tratando de regresar a Cartago a los primeros planos, lo calificó a la Concacaf y entonces hay situaciones que como en todos lados pasa, hay equipos que se manejan bien y otros que no. Hay equipos importantes y otros que no son tan importantes”, subrayó.

En su repaso por los clubes nacionales, indicó que Alajuelense es el campeón actual y lo definió como un equipo que ha sido referente, pero que desafortunadamente hace rato no ganaba.

“Y hoy un mexicano, Carlos Vela, que salió de Monterrey, que salió de Mazatlán, lo contrata don Joseph Joseph, que es el presidente del equipo, no es el dueño, pero es el que pone todo el dinero ahí y es el que hace y deshace y ha hecho muy bien las cosas.

”Se llevó un mexicano, me habló y me dijo que si lo recomendaba y sin duda alguna, está como director deportivo al frente de la Liga y hoy son campeones otra vez”, expresó Miguel Herrera.

Después de eso, otra vez habló de la Tricolor y afirmó que la Selección de Costa Rica se vio muy bien en la Copa Oro; pero que en la eliminatoria les faltó un gol.

“Porque perdimos un partido, ganamos uno y empatamos los demás. La bronca fue empatar tanto”, citó, al tiempo que dijo que el problema es que los periodistas se quedaron con la percepción de que el fútbol sigue siendo nada más de Costa Rica y México.

“Hoy en día, Concacaf no es Costa Rica y México”, aseguró el “Piojo”, porque ahora se consumó la rebelión del Caribe, con Curazao, Surinam, Haití y República Dominicana, que en el pasado salían goleados.

Para él, el físico ya pasó a segundo plano, porque hasta los defensores de la Tricolor son altos; sino que lo que cambia es la forma de jugar.

También dijo que no entiende por qué después de ese último partido, a él “lo estaban matando” y a Reinaldo Rueda no, a pesar de que también fracasó con Honduras.

“Salió a no calificar al Mundial y luego va a la conferencia de prensa a llorar... No joda, hay que defender con creces lo que hay que buscar para ir al Mundial y con el 0-0 quedó eliminado también”, comentó.

Miguel Herrera negó que el problema sea que el fútbol se estancó, cree que México sí está un escalón arriba porque la Liga MX es muy fuerte.

“Y cuando sale un mexicano vendido es en cantidades estratosféricas y van a ligas importantes fuertes de tercera o segunda opción de Europa y se puede competir, la Selección Mexicana puede jugar contra cualquiera en el mundo, porque es atractiva”, citó.

Después de pronunciar eso, manifestó que de ahora en adelante lo complicado será para el fútbol de Centroamérica, porque el Caribe está muy fuerte. Adelantó que la próxima eliminatoria va a ser muy dura.