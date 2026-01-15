Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera vuelve a Costa Rica; pero antes de hacerlo criticó a Cartaginés y habló de otros clubes

Miguel Herrera sorprendió con todo lo que dijo en una conversación con el periodista mexicano Alejandro Blanco

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Miguel 'Piojo' Herrera, a su llegada al estadio Ergilio Hato de Curazao, donde la Selección de Costa Rica cayó ante Haití por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El técnico es el blanco de las críticas.
Miguel 'Piojo' Herrera dijo que en estos días aparecerá más en medios de comunicación, porque viene para Costa Rica. (Fedefútbol/Fedefútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaMiguel Piojo HerreraMiguel Herrera
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.