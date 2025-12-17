Puro Deporte

Ni eso pudo pegar: vea por quiénes votó Miguel ‘Piojo’ Herrera en The Best como entrenador de Costa Rica

El exentrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel ‘Piojo’ Herrera, votó en el premio The Best de la FIFA

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Conferencia de prensa Miguel “Piojo” Herrera
Miguel “Piojo” Herrera votó para el premio The Best de FIFA. Aquí, durante una conferencia de prensa en noviembre pasado, para la eliminatoria mundialista. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel Piojo HerreraThe BestFrancisco CalvoOusmane DembéléFIFA
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.