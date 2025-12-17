Ni eso pudo pegar: vea por quiénes votó Miguel ‘Piojo’ Herrera en The Best como entrenador de Costa Rica

Miguel “Piojo” Herrera votó para el premio The Best de FIFA. Aquí, durante una conferencia de prensa en noviembre pasado, para la eliminatoria mundialista.

Este martes se conoció que el francés Ousmane Dembélé fue galardonado con el premio The Best que entrega la FIFA cada año, elección donde participan entrenadores de selecciones nacionales, capitanes, periodistas y aficionados. Por Costa Rica, uno de los designados para votar fue Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Todo este proceso se desarrolló, por supuesto, antes de la fallida eliminatoria rumbo al Mundial 2026, donde la Tricolor quedó fuera incluso del repechaje intercontinental.

Miguel Herrera fue el entrenador de la Tricolor y apenas se consumó el fracaso dejó su puesto, en noviembre pasado. Eso sí, emitió su voto para The Best.

De acuerdo con el sistema definido por FIFA, cada uno de los votantes debía poner tres nombres en orden, para asignar cinco, tres y un punto. La elección total consta de cuatro grupos (entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados a través de la web); cada grupo tiene un peso de 25% en el resultado final.

Pero, ¿cómo votó el Piojo a nombre de Costa Rica?

Miguel Herrera puso en primer lugar a Vitinha, el portugués del PSG; en segundo lugar a Kylian Mbappé (francés actualmente en el Real Madrid, antes PSG) y tercero a Achraf Hakimi (marroquí del PSG).

Es decir, el seleccionador costarricense no mencionó a Ousmane Dembélé, que terminó ganando el premio The Best y sobre el cual hay consenso de que fue la gran figura en la magnífica campaña del PSG, pues también ganó el Balón de Oro.

Vitinha, por quien el Piojo votó como jugador del año, quedó en el sétimo puesto. En cuanto a los otros dos futbolistas que mencionó en su papeleta, Mbappé fue tercero y Hakimi cuarto.

Otro de los participantes ticos fue Francisco Calvo, como capitán de la Tricolor. Sus votos fueron para Mbappé, Pedri (puesto 10 al final) y Lamine Yamal (segundo).

Por su parte, el periodista costarricense David Goldberg votó por Dembélé, Lamine Yamal (segundo) y Vitinha (sétimo). Es decir, la papeleta del comunicador fue la que más se acercó al resultado final.

El período de análisis para el premio estaba comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Es decir, para estos efectos no debería contar el gran inicio de temporada de Mbappé, que empezó a brillar este semestre con el Real Madrid.