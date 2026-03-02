TD Más se queja y muestra carrerón que se pegó un periodista de Teletica al llegar Fernando Batista (video)

Las publicaciones de TD Más en redes sociales suelen generar múltiples reacciones.

El nuevo técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, ya está en territorio nacional y en horas de la tarde será presentado de manera oficial.

Algunos medios de comunicación fueron a recibirlo al aeropuerto Juan Santamaría, pero se presentó una situación que provocó cierto caos colectivo y que expuso TD Más en sus redes sociales.

“Nos tocó correr para recibir al nuevo técnico de la Selección debido a que el Secretario General, Gustavo Araya, decidió sacarlo por otra puerta. Normal en la Fedefútbol”, posteó TD Más a manera de reclamo.

Dicha queja la acompañó del video en el que el periodista de Teletica, Luis Enrique Bolaños, se vio obligado a reaccionar de inmediato estando al aire.

“Nos piden que nos movilicemos a otro sector, así que vamos, nos cambiaron la puerta, así que aquí vamos corriendo, aquí vamos corriendo, vamos a meternos acá”, mencionó Luis Enrique Bolaños.

Se notaba agitado y en eso lo auxilió Christian Sandoval, quien intervino y dijo: “Adelante, adelante Lucho, tranquilo, vaya tome posesión”.

De inmediato, se esuchó de nuevo a Luis Enrique Bolaños decir: “Don Fernando, bienvenido a Costa Rica don Fernando, estamos en vivo para Teletica, ¿cuál es su primera impresión al llegar al país?”.

Y el nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica emitió sus primeras impresiones en suelo tico.

El argentino explicó que le dio el sí a la Tricolor porque asegura que se trata de una Selección importante.

“Es una Selección que compite, que ha estado en varios Mundiales y entonces cuando empezamos a hablar de la posibilidad de estar no hubo ningún problema, al contrario, fue fácil”, afirmó Fernando Batista.

Después de todo eso, la carrera de Luis Enrique Bolaños desató algunas risas en la cabina de Teletica Radio.

Se consultó la versión de Gustavo Araya, secretario General de la Fedefútbol sobre esta situación y dijo que la decisión de por dónde salió el técnico no la tomó él. Además, indicó que ante el cambio, se esperó a la prensa para que Fernando Batista diera declaraciones.