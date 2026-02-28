Fedefútbol da bienvenida oficial a Fernando Batista como técnico de la Selección de Costa Rica

Fernando Batista es oficialmente el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica.

Ya todos lo sabían, pero faltaba la oficialidad y la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) cumplió el trámite, tras la respectiva firma del contrato: Fernando Batista es el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica.

En el comunicado oficial, la Fedefútbol describe a Batista, de 55 años, como un entrenador argentino con una amplia trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales.

Fue director técnico de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Recientemente, estuvo al frente de la Selección Mayor de Venezuela, a la que dirigió en la eliminatoria mundialista y comandó a una destacada participación en la Copa América 2024.

Nacido en Buenos Aires, Argentina, Fernando Batista tuvo una carrera profesional como defensor surgido de las divisiones menores de Argentinos Juniors.

Este fue el arte con el que la Federación Costarricense de Fútbol anunció a Fernando Batista como el sucesor de Miguel Herrera en la dirección técnica de la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Jugó en clubes como Argentinos Juniors, San Lorenzo, con el que se coronó campeón de la Primera División argentina en 1995, Godoy Cruz y All Boys, además de integrar la Selección Argentina Sub-20.

“Conocido por su perfil formador y su experiencia en selecciones nacionales, ahora tomará las riendas de la Sele, aportando su experiencia internacional y su visión estratégica para trabajar en conjunto con la FCRF”, se lee en el pronunciamiento de la Fedefútbol.

Pronto será su presentación y el argentino asumirá labores de inmediato, pues la Tricolor tiene pactados dos amistosos en la fecha FIFA de marzo, contra Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Eso sí, debido al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, esos partidos amistosos podrían sufrir algún cambio, como jugar en una sede neutral para garantizar la seguridad del conjunto patrio.