Fedefútbol da bienvenida oficial a Fernando Batista como técnico de la Selección de Costa Rica

Ya se cumplió lo último que faltaba: la Fedefútbol publicó el anuncio de la llegada de Fernando Batista a la Selección de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín
Fernando Batista, nuevo entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica. Foto: AFP.
Fernando Batista es oficialmente el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica. (AIZAR RALDES/AFP)







