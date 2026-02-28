¿Qué pasará con los partidos de Costa Rica ante Jordania e Irán? Fedefútbol se pronuncia tras crisis en Medio Oriente

El ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán activó las alertas a nivel mundial y repercuten tanto en la Selección de Costa Rica como en la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol), debido a que la Tricolor tiene previsto un viaje a Medio Oriente.

La Fedefútbol emitió un pronunciamiento oficial este sábado pasadas las 2 p. m., en el que informa que a raíz de la situación en Medio Oriente, y considerando que Jordania limita con Israel, desde las 5 a. m. de este sábado, el secretario general, Gustavo Araya, se ha mantenido en comunicación directa con su contraparte de Jordania.

Esta comunicación entre ellos se centra en activar todos los protocolos necesarios, con el fin de salvaguardar la integridad de la Selección Nacional, staff y delegados que viajen.

Los partidos amistosos de la Tricolor están programados para el 27 y 31 de marzo ante Jordania y la República Islámica de Irán.

“De momento se valora la posibilidad de solicitar trasladar los partidos a un lugar neutral, y se seguirá monitoreando día a día la situación en contacto directo con la Federación de Jordania, organizadores oficiales de estos partidos amistosos en la fecha FIFA”, se lee en el comunicado de la Fedefútbol.