Selección de Costa Rica sostendrá un partido amistoso ante Irán poco después de ataque militar que impacta al mundo

La Selección de Costa Rica tiene pactado un fogueo ante su similar de Irán, en medio del clima de hostilidad tras los ataques de EE. UU. e Israel

Por Milton Montenegro
Esta es la Selección de Irán antes de un partido contra Uzbekistán en marzo del año pasado. Los persas tienen un partido contra Costa Rica en marzo próximo.
Esta es la Selección de Irán antes de un partido contra Uzbekistán en marzo del año pasado. Los persas tienen un partido contra Costa Rica en marzo próximo. (-/AFP)







Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

