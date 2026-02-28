Selección de Costa Rica sostendrá un partido amistoso ante Irán poco después de ataque militar que impacta al mundo

Esta es la Selección de Irán antes de un partido contra Uzbekistán en marzo del año pasado. Los persas tienen un partido contra Costa Rica en marzo próximo.

La Selección de Costa Rica tiene programado un partido de fogueo ante su similar de Irán, apenas unas semanas después del ataque militar de Estados Unidos e Israel al país persa, ocurrido este 28 de febrero, lo que provocó una escalada de tensiones con repercusiones en todo el mundo.

El amistoso está previsto para el 31 de marzo próximo, como parte de una gira en la fecha FIFA de ese mes, que también incluye otro amistoso ante Jordania el día 27.

Ambos encuentros se disputarán en Amán, la capital de Jordania, según informó la Federación Costarricense de Fútbol. Todavía están pendientes detalles sobre las horas exactas y los estadios.

La capital de Jordania está ubicada a 1.100 kilómetros de la frontera más cercana de Irán, por lo cual no está dentro del área de conflicto. El gobierno jordano es aliado político de Estados Unidos y suele mantener posturas cercanas a Occidente.

Con este cartel, la Federación Costarricense de Fútbol anunció los partidos ante Irán y Jordania de marzo 2026. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

Estos partidos en Oriente Medio podrían significar el debut de Fernando Batista como nuevo seleccionador de Costa Rica.

Ya la Fedefútbol eligió al argentino como nuevo timonel de la Tricolor, pero todavía falta arreglar algunos detalles antes del anuncio oficial.

Irán y Jordania se foguearán de cara al próximo Campeonato Mundial 2026. Los persas están en el grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y jugarán en Los Ángeles y Seattle.

Por su parte, los jordanos comparten el grupo J con Austria, Argelia y Argentina, y tendrán como sedes San Francisco y Dallas.

Estados Unidos e Israel atacaron este sábado Irán, lo cual provocó una respuesta que mantiene en vilo al mundo.

Corresponsales de AFP reportaron explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense. Hasta el momento no hay reportes de ataques a Jordania.