Revelan audio del VAR en una de las acciones dudosas de la final Saprissa vs. Alajuelense

Del clásico del 3-3 entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense hubo varios señalamientos de los equipos por decisiones arbitrales y por la intervención del VAR.

La Comisión de Arbitraje decidió revelar el audio del VAR en una de las acciones que generó más dudas, principalmente en el liguismo.

Porque no estaba claro si cuando Creichel Pérez remató y Esteban Alvarado rechazó desde adentro del marco, era gol o no, porque las tomas televisivas no permitían ver lo que pasó con exactitud.

Esa fue la acción que mostró la Comisión de Arbitraje, determinando que la decisión del VAR y de Hugo Cruz fue la correcta.

La toma muestra cuando Celso Borges le da el balón al juvenil y debutante Isaac Badilla, quien centra, Creichel Pérez remata y Esteban Alvarado interviene.

Creichel Pérez hizo un remate en el que muchos quedaron con la duda de si ese balón entró o no, en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el VAR se analiza posible revisión de gol, por balón adentro o afuera. Desde la sala VOR a Hugo Cruz le indican que no reanude.

“Quiero ver si la bola entró o no, entonces tiene que ser point of view o fuera de juego”, indican desde el VAR.

Y determinan que como la bola no ingresa completamente, entonces es no gol. Así que le dan la indicación al árbitro central de que puede reanudar el partido.

El juego definitivo de esta final de segunda fase entre Alajuelense y Saprissa se disputará este miércoles 21 de mayo, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

