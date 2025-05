Alajuelense también señala ‘cosas raras’ del arbitraje, como el gol de Saprissa nacido de ‘falta inventada’

En Liga Deportiva Alajuelense escucharon las declaraciones de Mariano Torres y de Juan Carlos Rojas sobre el arbitraje después del partido de ida de la final de segunda ronda y en el bando rojinegro les llama la atención que el capitán y el presidente morado alegan que Saprissa se vio perjudicado, pero omiten que también hubo situaciones que les beneficiaron.

Según el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, cuando se habla del arbitraje y del VAR, se tiene que ver todo el contexto del partido.

“En el primer gol de Saprissa, que es un tiro libre, ese gol nace de una jugada que no fue falta. Mariano Torres se tira al suelo sin que nadie le toque, pitan una falta inventada y de ahí nace el primer gol”, afirmó Marco Vásquez.

Además, indicó que Kendall Waston golpea a Joshua Navarro sin disputa de balón, en una jugada que termina en gol de la Liga, pero que debió existir algo más.

“Hay un golpe claro sin disputa de balón que ameritaba pitar penal, a no ser que el árbitro haya dado ventaja, pero sí debió haber sacado tarjeta amarilla como mínimo a Waston por esa jugada y se la perdonó”, citó.

Después, ocurrió la jugada del penal de la Liga, en la que Waston comete la falta que ameritaba una amarilla, y que esa sí fue una decisión correcta, pero que en realidad tenía que haber sido la segunda.

“Entonces, si analizamos el tercer gol de Saprissa, este gol llega por una asistencia de un jugador que no debió haber estado en el terreno de juego, que fue Kendall Waston”, detalló.

En Liga Deportiva Alajuelense tampoco quedaron contentos con decisiones tomadas por Hugo Cruz y el VAR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marco Vásquez dice que a la hora de hablar de esos temas, debe ser en general, para tampoco incurrir en confusiones.

“Porque inclusive hay analistas que dicen que no hubo falta por parte de Creichel Pérez en la jugada previa al penal. Hay que ver todo el contexto del partido, porque Kendall Waston va a estar el próximo miércoles en el Estadio Alejandro Morera Soto jugando, cuando debió haber salido expulsado y no debería de jugar el próximo miércoles, y ahí va a estar”, recalcó.

Juan Carlos Rojas dijo en Columbia que en los últimos dos meses han visto seis jugadas en contra del Saprissa.

Ante eso, Marco Vásquez recordó que en el caso de la Liga, solo en el partido del miércoles pasado contra Puntarenas, se contabilizaron siete situaciones.

“Esto sin considerar otros partidos, como la mano que hubo en el Estadio Ernesto Rohrmoser, clarísima, y otras jugadas que se han presentado a través del campeonato. Esto nos ha afectado a todos. En algún momento nos beneficia, en otros momentos nos ha afectado”, afirmó el vocero de la Liga.

La posición de Alajuelense es que debe haber un análisis por parte de la Comisión de Arbitraje y equidad en las decisiones, porque lo que se pita en un estadio, no se pita en otro.

“Así sucedió con la expulsión de Alberto Toril, que era roja y en el partido de Saprissa contra Herediano, Joseph Mora comete la misma falta, pero no sale expulsado. Entonces, no hay uniformidad en los criterios”.

En Liga Deportiva Alajuelense creen que Kendall Waston debió salir expulsado en el clásico del domingo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marco Vásquez considera que ante todo lo que ha estado sucediendo, lo más sensato sería que la Comisión de Arbitraje capacite mejor a los silbateros y haya uniformidad en los criterios.

Una de las acciones más comentadas del clásico del domingo fue si el remate de Creichel Pérez ingresó a la puerta de Esteban Alvarado o no.

En la Liga confiesan que no tienen claridad, porque lamentablemente no se mostraron los otros ángulos.

“Ha habido diferentes criterios al respecto, pero no pudimos ver una toma que reflejara claramente lo ocurrido, y por eso no podemos referirnos al tema. Con esa toma en particular de la misma televisora, pues no podemos opinar.

”En la Liga seguimos confiando en que el VAR va a ir mejorando a través del tiempo, porque ha sido una inversión muy alta de parte de la Federación, y bueno, es algo que tiene que ajustarse para que funcione”, destacó Marco Vásquez.

El primer partido de la final de segunda ronda terminó 3-3 en Tibás y todo se definirá este miércoles 21 de mayo, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

