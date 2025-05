Joseph Joseph tira el tapón: ‘Estamos muy molestos con el arbitraje’

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, supo que ya era el momento de alzar la voz después de sentir que su equipo se vio afectado por tres errores arbitrales que pudieron dar al traste con los objetivos de su equipo, en la semifinal contra Puntarenas FC.

Pasó en el Estadio Ernesto Rohrmoser, cuando una mano en el área no se pitó como penal y de acuerdo con el audio del VAR, todo obedece, según los árbitros, a que el balón primero le pega en el pecho al futbolista porteño, cuando eso es algo que no se ve en ninguna toma.

En este partido de vuelta, que Alajuelense ganó 1-0 en tiempos extra con gol de Joshua Navarro, hubo dos situaciones polémicas más, con errores gruesos que pudieron dejar a los manudos fuera de la final de segunda ronda.

No se sancionó lo que en la Liga catalogan como un claro penal, y que dicho sea de paso, así fue visto por expertos arbitrales también, como Orlando Portocarrero y Henry Bejarano.

Aunado a la acción de Jeison Lucumí, cuando celebraba una anotación, que se invalidó por un fuera de juego que no existió.

Con todo eso, Joseph Joseph no aguantó más, tiró el tapón y expresó el malestar que tienen en Alajuelense con el arbitraje.

- ¿Cómo vivió el partido y tener a la Liga en una final de segunda ronda otra vez?

- Bueno, a ver, obviamente hay alegría por haber pasado la serie, pero sí quiero decir que estamos muy molestos con este tema del arbitraje, sobre todo en las últimas dos jornadas.

”Puedo entender que haya un error en cancha, pero me cuesta entender que el VAR no lo corrija, y aún más, me cuesta entender más que cuando mandan el reporte semanal, con las diferentes jugadas importantes, ni siquiera ahí lo corrigen. Entonces ahí uno siente como que quizás falta autocrítica, y eso por supuesto que preocupa en estas instancias".

- El video del VAR en el partido del domingo dice que el balón le pega al jugador en el pecho, pero se ve que le pega en la mano. ¿Qué le parece a usted, porque sí fue muy claro que le pegó en la mano?

- Es absolutamente claro que le pegan a mano, y que hay intención del jugador de jugar la bola con la mano. Entonces, fue lo que dije antes: cuando al VAR le toca revisar, y no corrigen, y después cuando mandan el reporte, y aún así no lo corrigen, pues uno siente que falta autocrítica. Y eso es lo que nos genera mucha molestia.

- ¿Y lo que pasó esta vez en el Morera Soto?

- Sí, en este partido también. Hay un penal clarísimo, unos cuantos minutos después hay un gol que es válido, lo anulan, y no entendemos por qué. El VAR lo revisó, y tampoco, y hemos visto ya la repetición muchas veces, y no lo entendemos. Entonces, sí hay mucha molestia, y también me parece que al mismo tipo de jugada se le dan tratamientos diferentes.

”A nuestro jugador Alberto Toril lo expulsaron, bien expulsado, pero en el otro partido hubo una jugada exactamente igual, y no se le dio el mismo tratamiento. Y de nuevo, entiendo que en la cancha alguien no vio, con la carrera, con la presión, con la afición, tal vez que un árbitro no lo haya visto, pero no terminamos de entender que el VAR no lo corrija, o no advierta del error, y todavía aún peor, el reporte que envían al día siguiente".

- ¿De la jugada que habla es la de Joseph Mora a Emerson Bravo?

- Sí, la verdad que no quiero dar nombres, ustedes saben cuál jugada es, nosotros nos enfocamos en la Liga, pero creo que debe haber una uniformidad de criterios.

- ¿Cómo cambiar esta situación? Porque en diferentes momentos los equipos mandan como esa queja, pero parece ser que nada cambia, al menos en las decisiones.

- Bueno, de nuestra parte pues siempre dar el apoyo, dar la confianza, o sea, nos gusta que se manden los reportes, nos gusta que haya VAR, pero bueno, hay algunas situaciones muy evidentes que vemos que se están juzgando mal, y esa es la parte que nos preocupa.

Joseph Joseph nunca había cuestionado el arbitraje, hasta que se percató de que no se podía quedar callado, con tres fallos del VAR que pudieron dar al traste con los objetivos de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

- ¿Van a tomar alguna medida? ¿Pedir alguna suspensión de árbitros como lo hizo Saprissa en su momento?

- No, no... Ninguna suspensión, ningún comunicado, ninguna campaña. Hoy hay molestia por esta situación que se ha vivido, pero de nuestra parte pues dar confianza, verdad, porque a veces estos temas son por falta de confianza y para que se hagan las correcciones correspondientes.

- ¿Pero son todos los equipos que se están quejando del VAR realmente ahora?

- No sé de los demás, la verdad que no le puedo opinar de los demás.

- A nivel de junta directiva, ¿creen que con las declaraciones que se ha visto en la prensa a favor del Deportivo Saprissa con respecto a las marcas que se le han dado a Kendall Waston, están condicionando la próxima serie?

- Mire, yo no quisiera hablar de otros equipos y de jugadores y de jugadas de otros equipos. Yo me enfoco en la Liga, cada institución tiene su estrategia. Nosotros no somos de hacer campañas sobre esto. Nada más hoy sí es un día muy específico, creo que es la primera vez que lo hago, pero sí hay mucha molestia con esta situación.

- Es la primera vez que sale a hablar y a señalar el arbitraje. ¿Qué pasa que ya, por decirlo que ya botó el tapón?

- Sí, hoy boté el tapón, así como usted lo dice.

- ¿No considera que se ha tratado igual a otros equipos que a la Liga?

- Bueno, es que, a ver, es que yo todavía no entiendo cómo se anuló ese gol. Entonces, ¿qué pasó? Nos fuimos a tiempo extra y ya, ¿verdad? De nuevo, por dicha, pasamos la serie, pero si ese gol hubiera entrado ya, el gol cambia un partido. Entonces, de ahí la frustración que hay.

- ¿Qué esperar entonces para esta final?

- Bueno, no, ya prepararnos a partir de este jueves. El grupo está unido, el grupo está alegre, ¿verdad? Están apoyándose mucho entre ellos, los muchachos. Hay mucha confianza en el trabajo del profesor Óscar Ramírez y bueno, todos unidos y vamos a tratar de sacar la serie.

- ¿Y con respecto a la situación arbitral en la final?

- No, no, de nuevo, o sea, pues ojalá puedan corregir estas situaciones que se han presentado. De nuevo, puede haber un error en cancha, pero bueno, el VAR está para corregir y todavía un siguiente paso es el reporte semanal que nosotros esperamos que ahí, pues, que se admitan los errores.

”Porque cuando alguien admite un error, uno ve una intención de corregir las cosas. Pero bueno, cuando no se admite el error, pues uno puede sentir que no hay intención de corregir las cosas".

- En el VAR estaba Yazid Monge. Es un árbitro que ya se ha equivocado en muchas ocasiones, en el VAR incluso, es un árbitro que se recuerda en el Morera porque fue el que dejó pasada la jugada en la que lamentablemente se quebró Kevin Cabezas, que ni siquiera cobró falta. ¿Es un tema de nivel a veces de árbitros?

- No, no, vean, esto yo no lo voy a personalizar, no vamos a atacar a alguien en específico. Hay jugadas que bueno, para eso está el VAR y para eso está el reporte semanal en el cual tienen la oportunidad de ver muchas veces la repetición y bueno, nada más es tener cuidado para estas instancias que vienen.

- ¿Aparte de decir esto, adoptarán algún otro recurso?

- No, no, a ningún otro recurso. Hoy nada más estamos manifestando esto, pero no habrá ningún otro recurso.

- ¿Ni un tipo de comunicado?

- No, no, nada de eso.

- ¿A qué se debió exactamente el punto donde dice hoy boté el tapón? ¿Cuál fue el punto de inflexión?

- Bueno, es que lo de hoy fue muy evidente y lo de la jornada pasada también.

