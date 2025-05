Juan Carlos Rojas se siente frustrado y arremete contra el arbitraje: ‘Es desastroso’

Parece que a Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, se le agotó la paciencia con el arbitraje.

Según él, por ser parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, ha preferido no pronunciarse al respecto, pero hizo un alto en el camino para indicar que Saprissa ha sido perjudicado.

“El arbitraje es un tema que en los últimos años yo he tratado de no hablar mucho, por ser parte del Comité Ejecutivo, pero veo que otros colegas, quienes son miembros del Ejecutivo, sí se han estado refiriendo. Mi opinión es que es desastrosa la aplicación del VAR. Uno no entiende cuándo se aplica y por qué a veces no se aplica, y cuando se aplica no se hace bien”, dijo Juan Carlos Rojas en Radio Columbia.

Rojas agregó que Saprissa lleva un par de meses perjudicado con las decisiones de los árbitros.

“Se han dado no menos de seis jugadas particulares donde no se ha aplicado el VAR cuando era muy evidente, o se ha aplicado y se hizo mal. Eso ha tenido un efecto negativo sobre nosotros y es muy frustrante”, expresó Rojas.

El jerarca morado añadió que antes de que se marcara el penal cometido por Kendall Waston en el clásico, hubo una falta sobre Joseph Mora.

“Fue muy evidente el codazo contra Joseph y, hasta donde entiendo, ni siquiera fue revisado y debió haber sido revisado. También hubo una posible falta de penal contra Orlando Sinclair, y eso se suma a lo que pasó con Kendall (agarronazos) y el gol que nos quitaron contra Cartago. Es muy frustrante, porque estamos a favor de la tecnología y del uso del VAR, pero debería venir a corregir errores que uno sabe suceden con el arbitraje”.

El presidente de Saprissa espera que el chileno Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, ayude a mejorar el uso del VAR, porque posee un gran currículum y tiene mucha experiencia.

“Ha ayudado a aplicar el VAR en varios países y espero que se meta de cabeza a corregir los problemas, que también tienen que ver con la capacitación de quienes están ahí. Uno escucha los audios y es preocupante, la toma de decisiones es apresurada. En otras acciones no sé el criterio para no llevar una jugada al VAR, como la de Joseph (Mora), que fue muy clara. Espero que don Enrique esté igual de preocupado que yo”, dijo Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, espera que el chileno Enrique Osses, jerarca de la Comisión de Arbitraje, se meta de cabeza a corregir los problemas del arbitraje. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

Juan Carlos Rojas dejó claro que no cree que haya mala intención de los árbitros en contra de Saprissa.

“No voy a especular con que haya mala intención contra Saprissa, eso sería muy grave. Quiero pensar que hay errores humanos en la aplicación y no tengo evidencia para pensar en algo más. Tuvimos la mala suerte de que en los últimos dos meses se acumularan malas aplicaciones del VAR en contra de Saprissa, y es muy frustrante”, opinó el presidente saprissista.

Para Juan Carlos Rojas, lo inédito se presentó en el partido contra Cartaginés, porque el VAR intervino para corregir una jugada que fue bien señalada en el terreno de juego.

“Creo que ha sido muy frustrante para todos y respaldo los mensajes del técnico y el capitán, porque esto no está bien. El VAR es correcto, debería quedarse y usarse, pero usarse mejor”, destacó Juan Carlos Rojas.

