¿Alajuelense hizo goles de lluvia como dicen en Saprissa? Rolando Fonseca no se guarda nada: ‘Dejate de habladas’

Alejandro Bran no había anotado aún con Liga Deportiva Alajuelense, pero lo hizo en el clásico.

El empate 3-3 entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense dejó todo tipo de reacciones, principalmente por la manera en la que transcurrió el clásico de ida de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2025.

Los morados empezaron ganando 2-0 y le llovía a la Liga, porque el marcador podía ser hasta más grosero, pero después el chaparrón le cayó a la “S”.

Alajuelense descontó y el partido tuvo que suspenderse durante 20 minutos porque la cancha se empozó. Al reanudarse el encuentro, de inmediato, los rojinegros empataron y hasta pusieron el marcador a favor, por 2-3, en un pulso que acabó 3-3.

En zona mixta, el capitán morado Mariano Torres dijo que se quedaron cortos en el marcador en el primer tiempo, y que en el complemento no supieron leer lo que hizo la Liga.

“También ellos (los rojinegros) hicieron goles de lluvia, son partidos en los que el agua jugó a su favor, porque meten la pelota al área, queda en los charcos, no se puede sacar la pelota y al final te terminan haciendo el gol”, comentó Mariano Torres.

Esas palabras evidentemente arrojaron múltiples reacciones, que inundaron tanto los chats de WhatsApp como las redes sociales con memes, pero que también dispararon críticas fuertes.

Liga Deportiva Alajuelense hizo lo que pocos pensaban en el Estadio Ricardo Saprissa, después de que los morados iban ganando 2-0. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Como ocurrió con Rolando Fonseca, quien en su análisis en la edición matutina de Telenoticias de este lunes 19 de mayo no se guardó nada.

Según el exfutbolista, en un país tropical que llueve siempre y en el que se está acostumbrado a la lluvia, no se puede decir que eso le afectó a un club.

“Dejate de habladas. ¿Cómo que le afectó a mi equipo? ¿En qué? Veamos los goles. Cuando llega la lluvia, los goles son horrores, no son errores, son horrores que usted deja de hacer. En eso no tiene que ver la lluvia", afirmó Rolando Fonseca en Canal 7.

Para él, a veces hay que dejar de buscar cómo justificar la falta de hacer muchas cosas, y afirmó que los goles son detalles, desde los primeros que consiguió Saprissa.

Por ejemplo, dijo que Bryan Oviedo no tenía que levantar la mano cuando le robaron la espalda porque no había fuera de juego. Y que no hay que justificar, porque un futbolista profesional que está jugando una final, tiene que saber que los detalles se pagan caro.

También cuestionó que se habló de goles de lluvia y que también se admitía que dejaron de hacer cosas. Entonces, para él, los discursos no van. Y reiteró que la lluvia no es excusa en lo absoluto.

Celso Borges cobró un penal de forma impecable en el clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“¿Por qué te perjudica? Te perjudica en el 2-0 porque yo creo que los jugadores entraron confiados, que eso iba a ser como aquel partido contra Heredia.

”Y no, ahí está. Después de la lluvia, cuántos minutos después golpea la Liga, fueron dos minutos. Entraste frío, entraste confiado", analizó un crítico Rolando Fonseca.

¿Qué dicen en Alajuelense?

El vocero de Alajuelense, Marco Vásquez dijo que no sabía cómo responder una pregunta sobre los “goles de lluvia”, porque afirmó que en realidad no tiene idea cómo la lluvia perjudica a un equipo y no perjudica al otro.

“Nos encontrábamos bajo la misma situación, con una cancha encharcada y con problemas de movilidad del balón. Eso afecta a todos. No sé de qué forma puedo responder esa pregunta porque no es algo lógico. Las condiciones de clima afectan a todos por igual“, apuntó Marco Vásquez.

