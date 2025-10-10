Reinaldo Rueda pide a Honduras no hacer drama: ‘Costa Rica es muy jodido’

Josimar Alcócer hizo un juego más vistoso en el partido de la Selección de Costa Rica ante Honduras cuando pasó a su puesto natural como extremo.

La Selección de Costa Rica sacó un punto de oro (0-0) en Honduras que tendrá un significado real si el lunes le gana a Nicaragua, en una eliminatoria mundialista muy cerrada.

El resultado le bajó el ímpetu a los catrachos y el seleccionador de ese país, Reinaldo Rueda expresó que hay que tomar en cuenta que cada día se hace más difícil jugar de local.

“Teníamos unas bajas sensibles, jugadores que han venido sufriendo con mucha dificultad y faltó atacar más el balón. Esa agresividad ofensiva nos faltó sin balón, pero se suma. Esto se cierra en la última jornada, en el último partido, en el último minuto”, citó Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa posterior al juego en San Pedro Sula.

Apuntó que Kervin Arriaga hace tres meses no hacía 90 minutos; mientras que Romell Quioto, desde que jugaron contra Nicaragua, en todo este mes, tampoco hizo 90 minutos.

“Entonces no nos autoengañemos, sufrimos. Siempre Costa Rica con la madurez, con parte de la huella, que estos hombres jugaron Mundial, juegan en ligas del exterior, usted sabe el plus que le da a una Selección jugar en el Mundial recientemente y el estatus que toman los jugadores y Costa Rica es muy jodido, es muy fuerte en el juego aéreo y estuvieron controlados”, apuntó el colombiano.

Para él, ese ambiente de pesimismo que ahora se pasó al bando de Honduras, no tiene razón de ser.

“Estamos haciendo un drama y somos muy pesimistas (los hondureños) por el empate, porque queríamos ganar y queríamos hacer la fiesta, pero tenemos que ser agradecidos y saber que esto se va a resolver muy cerrado, muy difícil”, concluyó Reinaldo Rueda.