Reinaldo Rueda pide a Honduras no hacer drama: ‘Costa Rica es muy jodido’

Reinaldo Rueda vaticina que el clasificado al Mundial en este grupo se resolverá hasta el último minuto, en el último partido de la eliminatoria

Por Fanny Tayver Marín
Honduras vs. Costa Rica
Josimar Alcócer hizo un juego más vistoso en el partido de la Selección de Costa Rica ante Honduras cuando pasó a su puesto natural como extremo. (shu/FCRF)







