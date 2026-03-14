Puro Deporte

¿Recuerda el daño al camerino del ‘Lito’ Pérez? Alajuelense se quita una sanción de encima

Tribunal Disciplinario dejó sin efecto el castigo que le había impuesto a Liga Deportiva Alajuelense por lo ocurrido en el ‘Lito’ Pérez

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense jugará este sábado 28 de febrero contra Puntarenas, en la Perla del Pacífico, en la novena jornada del Clausura 2026.
El Tribunal Disciplinario le dio la razón a Liga Deportiva Alajuelense en un recurso de revocatoria con apelación en subsidio que presentó. (Prensa FCRF/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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