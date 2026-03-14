¿Recuerda el daño al camerino del ‘Lito’ Pérez? Alajuelense se quita una sanción de encima

El Tribunal Disciplinario le dio la razón a Liga Deportiva Alajuelense en un recurso de revocatoria con apelación en subsidio que presentó.

En Liga Deportiva Alajuelense revisaron con detalle lo ocurrido en el camerino de visitante en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, en el partido que perdió ante Puntarenas FC.

Fue este viernes 13 de marzo cuando el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer que el pasado 5 de marzo recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado Alajuelense contra la sanción impuesta tras la jornada 9 del campeonato de la Unafut.

Dicha sanción establecía una multa de ¢525.000 y, además, ordenaba a la institución reparar los daños y perjuicios en que incurriera Puntarenas FC en un plazo de un mes contra la respectiva factura, todo esto de acuerdo con el artículo 37 inciso 4 del Reglamento Disciplinario.

“Tras el análisis del Tribunal Disciplinario a los argumentos presentados por el club alajuelense en el recurso de revocatoria, el Tribunal determinó acoger la gestión planteada, lo que dejó sin efecto la sanción previamente impuesta”, anunció el Disciplinario.

Inicialmente Alajuelense aceptó la responsabilidad, pues cuando trascendió la sanción impuesta, el club indicó: “Después del partido contra Puntarenas, hubo un daño en el camerino de visita. El club se hará responsable”.

Sin embargo, los rojinegros hicieron una investigación y el directivo manudo León Weinstok indicó que se procedió a indagar con los jugadores y cuerpo técnico sobre lo ocurrido y “se pudo confirmar que el lavatorio no estaba en perfecto estado”.

“Cuando un jugador se apoyó en él durante la charla el mismo se rompió parcialmente. Al ser difícil definir en qué estado estaba el lavatorio previo al encuentro y haber colocado sobre el mismo de forma involuntaria un peso mayor al habitual, igualmente nuestro club respetará la sanción recibida”, comentó León Weinstok el pasado 4 de marzo.

Pero la Liga cambió de parecer cuando le entregaron la resolución completa, al considerar que algo no estaba bien y por ello presentaron un reclamo formal.

“Es que el Tribunal Disciplinario hizo un error que no podíamos dejar pasar. Puntarenas envió una nota diciendo que un jugador rompió el lavamanos y con eso ellos sancionaron. No es posible que sancionen con base en la nota de un club y que un jugador quedara involucrado cuando no tuvo nada que ver”, comentó León Weinstok a La Nación.

León Weinstok dijo que Liga Deportiva Alajuelense le hizo ver al Tribunal Disciplinario que no podía poner una sanción basándose en la nota de un club. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

Además, indicó que por presentar la apelación, Alajuelense tuvo que pagar casi el mismo monto de la sanción que le habían impuesto y que ahora se dejó sin efecto.

Según el directivo manudo, lo que sí se mantiene es lo que la Liga les dijo a los porteños, que correrían con los gastos.

Así que en Alajuelense esperan que les envíen la factura para cumplir su compromiso de cubrirles el costo de la reparación.

Se hizo una consulta a través de la oficina de comunicación de Puntarenas FC para conocer su criterio sobre esta situación; pero a la hora de la publicación de este artículo no se había recibido respuesta.

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