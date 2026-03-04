Directivo de Alajuelense revela resultado de investigación sobre daño al camerino del ‘Lito’ Pérez

León Weinstok explicó la conclusión a la que llegaron en Liga Deportiva Alajuelense sobre lo ocurrido en el camerino de la "Olla Mágica".

A lo interno de Liga Deportiva Alajuelense querían saber con exactitud qué fue lo que pasó en el camerino de visitante del Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez el sábado pasado.

Después de que circularon imágenes del lavamanos dañado, muchos se preguntaban que cómo pasó eso, porque si hubiese sido un manazo o una patada, habría ocasionado alguna lesión.

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

La situación se hizo pública el lunes anterior, cuando el Tribunal Disciplinario reveló en la lista de castigos de la jornada 9 del Torneo de Clausura 2026 que a la Liga se le multó con ¢525.000, al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario.

Aparte de esa cifra, también se le ordenó al club el pago de los daños y perjuicios en que incurra el club contrario contra factura en un plazo de un mes.

La dirigencia de Alajuelense de inmediato se puso en contacto con el Puerto, ofrecieron una disculpa y dijeron que efectivamente correrían con los gastos.

Pero eso no fue todo, porque el club realizó una investigación para saber realmente qué ocurrió. En la Liga necesitaban saber si hubo un responsable directo, si fue un ataque de ira o frustración, o qué pasó.

Según expresó el directivo rojinegro León Weinstok, todas las versiones recopiladas y que corresponden a quienes estuvieron ahí en ese momento, coinciden.

“Terminado el partido del martes se procedió a confirmar con los jugadores y cuerpo técnico sobre lo ocurrido y se pudo confirmar que el lavatorio no estaba en perfecto estado y cuando un jugador se apoyó en él durante la charla el mismo se rompió parcialmente”, afirmó León Weinstok.

Y agregó: “Al ser difícil definir en qué estado estaba el lavatorio previo al encuentro y haber colocado sobre el mismo de forma involuntaria un peso mayor al habitual, igualmente nuestro club respetará la sanción recibida”.

Cuando el Tribunal Disciplinario dictó los castigos de la jornada anterior, en el Puerto dijeron que ellos reportaron el daño ante la Unafut no con el fin de que sancionaran a Alajuelense, sino porque sería difícil repararlo para el juego de este miércoles.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.