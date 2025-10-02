¿Quién dice que no hay fútbol el fin de semana? Gánese entradas para ir al partido Alajuelense vs. Sporting

Liga Deportiva Alajuelense viene de perder contra las campeonas de México (Pachuca), en la Copa de Campeones W de Concacaf.

Mientras que el fútbol masculino entró en pausa para darle un espacio de trabajo a Miguel “Piojo” Herrera con la Selección de Costa Rica, lo que sí continúa con normalidad es el Torneo de Apertura de la Liga Premier Femenina.

Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Sporting, en la jornada 11 del campeonato nacional. ¿Quién quiere ir al Estadio Alejandro Morera Soto?

El partido será este sábado 4 de octubre, a partir de las 7 p. m. en la Catedral. Y La Nación rifará diez entradas dobles.

Participar en esta dinámica totalmente gratuita es fácil y rápido. El primer paso es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Además, deberá completar el formulario que encontrará en este enlace y seguir las breves instrucciones que ahí se indican.

La rifa se efectuará este viernes 3 de octubre, a las 2 p. m. y en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense se dará a conocer el nombre de las diez personas que se ganarán dos entradas cada una.

