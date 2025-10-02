Puro Deporte

¿Quién dice que no hay fútbol el fin de semana? Gánese entradas para ir al partido Alajuelense vs. Sporting

El primer paso para participar en este sorteo de diez entradas dobles es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense viene de perder contra las campeonas de México (Pachuca), en la Copa de Campeones W de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense viene de perder contra las campeonas de México (Pachuca), en la Copa de Campeones W de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

