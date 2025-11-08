Puro Deporte

¿Qué son los Gay Games y por qué el Frente Amplio quiere traerlos a Costa Rica?

Como parte de las propuestas de campaña, el Frente Amplio lanza la iniciativa de que Costa Rica sea sede de los Gay Games; conozca en qué consiste el evento

Por Milton Montenegro
La delegación de Francia desfila en la inauguración de los Gay Games de 2023 en Hong Kong, la primera vez que esta competencia se celebró en Asia.
Gay GamesFrente AmplioCampaña 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

