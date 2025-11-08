¿Qué son los Gay Games y por qué el Frente Amplio quiere traerlos a Costa Rica?

La delegación de Francia desfila en la inauguración de los Gay Games de 2023 en Hong Kong, la primera vez que esta competencia se celebró en Asia.

La campaña política empieza a calentar en Costa Rica y las propuestas de los diferentes partidos abarcan todo tipo de temas, como el deporte. Y hasta incluyen la idea de organizar en el país una competencia internacional llamada los Gay Games.

El Frente Amplio incluyó tal posibilidad en su programa de gobierno, presentado públicamente el pasado 4 de noviembre y disponible en su sitio web.

La página 301 del documento indica: "Postular, organizar y ejecutar de (sic) Juegos Diversos Internacionales a nivel centroamericano, lationamericano y mundiales. Considerar la postulación de Costa Rica como anfitrión de los Gay Games Costa Rica 2030 en el marco del 10° aniversario de matrimonio igualitario", se lee en el plan de gobierno.

Pero, ¿qué son estos Gay Games? Se trata de una competencia mundial organizada cada cuatro años y que reúne a atletas y artistas de la comunidad LGTBI desde la primera edición que se realizó en 1982 en la ciudad californiana de San Francisco.

Su creador es el atleta olímpico Tom Waddell, quien compitió para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1968 y falleció en 1987.

Waddell concibió los Gay Games como un espacio de inclusión frente a los grandes eventos deportivos, donde los atletas LGTBI suelen quedar invisibilizados.

El certamen es realizado por una organización llamada Federation Gay Games, que reúne a asociaciones deportivas de diversas partes del mundo, aunque en su página web no aparece detallada ninguna de Costa Rica.

La edición más reciente fueron los Gay Games del 2023 con sede compartida entre Hong Kong y Guadalajara (México). El torneo reunió a 10.318 participantes de 102 países en 55 eventos deportivos y culturales, según detalló la página oficial.

La cantante tailandesa Silvy Pavida Moriggi acude a una conferencia de prensa en los Gay Games del 2023 en Hong Kong. Esta competencia también incluye una variedad de espectáculos artísticos. (PETER PARKS/AFP)

Entre las competencias efectuadas están bádminton, esgrima, artes marciales, natación, tenis de mesa, remo y por supuesto el deporte más popular del mundo, el fútbol.

Los Gay Games también presentan una amplia oferta cultural, con un desfile de inauguración, festivales al aire libre y talleres en los que participan artistas de todo el mundo.

Sin embargo, la iniciativa del Frente Amplio de proponer a Costa Rica como sede del 2030 choca contra un importante detalle: ya hay una ciudad escogida para ese año.

Perth, en Australia, le ganó la carrera a Denver (Estados Unidos), en la votación final de un proceso de selección que arrancó en enero del 2024, con 25 ciudades interesadas.

En octubre pasado el congreso de la Federation Gay Games votó por Perth como “posible anfitrión” de ese año (todavía tiene que cumplir unos requisitos), después de la próxima edición, que será en Valencia (España) en el 2026.

Así que si la propuesta del Frente Amplio llegara a materializarse, el siguiente espacio disponible son los Gay Games del 2034.